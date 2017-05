Schweres Unwetter in Spitzkunnersdorf Ein kleiner Dorfbach wird innerhalb von Minuten zum Strom und reißt sogar Autos mit. Die Aufräumarbeitern dauern an.

Innerhalb von wenigen Minuten ist der Dorfbach in Spitzkunnersdorf zum reißenden Strom geworden. Der Bach verließ sein Bett und verwüstete alles auf seinem Weg. Das Wasser lief in Wohnungen, Keller und Garagen. Foto: news5.de

Am Sportplatz in Spitzkunnersdorf sollte am Sonntagnachmittag eigentlich das Spiel in der Damen-Landesliga zwischen dem TSV 1861 Spitzkunnersdorf und dem FC Silesia Görlitz laufen.

Während viele Menschen den Sonn- und Muttertag mit nahezu sommerlichen Temperaturen vielerorts draußen genießen konnten, sorgte ein kurzes, aber schweres Gewitter in Spitzkunnersdorf und teilweise in Oderwitz für chaotische Verhältnisse. Mit bis zu 80 Liter Regen auf den Quadratmeter hat das Unwetter dafür gesorgt, dass der sonst eher beschauliche Spitzkunnersdorfer Bach, der sich durch den ganzen Ort zieht, sich zu einem reißenden Strom verwandelte.

Bis zu 80 Zentimeter hoch stand das Wasser in der Ortschaft, bewegliche Güter und teilweise sogar Autos wurden mitgerissen und in Vorgärten geschwemmt. Der Sportplatz war überschwemmt. Feuerwehren aus der gesamten Region waren im Einsatz, um die Schäden zu beseitigen. Verletzte gibt es nach bisherigem Sachstand keine zu beklagen. Strom- und Telefonnetze sind teilweise für eine Zeit zusammengebrochen. Die Aufräumarbeiten zogen sich über Stunden hin und werden auch in diesen Tagen noch andauern. Die Verwüstungen in Gärten bleiben noch Tage sichtbares Zeichen der Naturgewalt. Die Trockenlegung von Kellern, Garagen und Wohnungen wird Zeit brauchen.

Das Elternhaus eines Betroffenen steht in Spitzkunnersdorf in der Dorfstraße. Der Mann, der namentlich nicht genannt werden möchte, war zur Zeit des Starkregens nicht vor Ort, aber von seinen Eltern erhielt er am Sonntagnachmittag einen aufgeregten Anruf. Es habe ein mächtiges Gewitter mit sintflutartigem Regen gegeben. So ein Hochwasser hätten die Eltern noch nicht gehabt. Innerhalb kurzer Zeit habe das Wasser im Hof fast einen Meter hoch gestanden, berichtet er.

Schon oft habe es bei starkem Regen Überschwemmungen gegeben, aber noch nie so hoch, sagte der Bewohner des Örtchens. Teilweise sei das Wasser auch ins Haus gelaufen. Seine Eltern haben jedoch schnell den Hochwasserschutz anbringen können, den die Familie sich angeschafft hatte. Über das Ausmaß der Schäden in dem Haus, das dem Mann selbst gehört, habe er noch keinen Überblick, berichtet der Spitzkunnersdorfer am Sonntag. Zu diesem Zeitpunkt hat er sich nicht in Spitzkunnersdorf aufgehalten.

Desweiteren sagte er im Telefonat, dass die Gemeinde Leutersdorf in Sachen Hochwasserschutz Nachholebedarf habe. „Gefühlt ist für den Hochwasserschutz gar nichts unternommen worden.“ Er hat gesehen, dass die Brücken über den Dorfbach in Spitzkunnersdorf viel zu niedrig sind. Bei einem Gewitterguss mit großen Regenmengen wirken die Brücken als Staufalle. Geäst, Unrat und Müll, den das Wasser auf seinem Weg mitreißt, sammelt sich an den Brücken und auch an den dicht am Bach stehenden Bäumen und Sträuchern. Das sorgt dafür dass das Wasser nicht abfließen könne, gibt er zu bedenken. (SZ/gla mit news5.de)

