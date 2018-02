Schweres Busunglück in Hongkong

Feuerwehrleute eilten den Verletzten zu Hilfe. © dpa

Hongkong. Bei einem Busunglück sind in der chinesischen Finanzmetropole Hongkong mindestens 19 Menschen ums Leben gekommen. 63 weitere Insassen des Doppeldeckerbusses wurden bei dem Unfall am Samstagabend verletzt, neun von ihnen lebensgefährlich, wie der Sender Radio Television Hong Kong (RTHK) am Sonntag berichtete. Der Bus hatte sich bei dem Unfall überschlagen.

Unter den Toten seien 15 Männer und 4 Frauen, berichtete RTHK. Der 30-jährige Fahrer wurde nach dem Unfall festgenommen. Fahrgäste erzählten der Tageszeitung „South China Morning Post“, der Mann sei getadelt worden, weil der Bus verspätet gewesen sei. Daraufhin habe er das Tempo beschleunigt. Dabei habe er die Kontrolle über das Fahrzeug verloren.

Die Behörden kündigten laut RTHK an, den Familien der Todesopfer umgerechnet jeweils etwa 31 000 Euro zu zahlen. Die verletzten Fahrgäste sollten demnach 16 000 bis 26 000 Euro erhalten. (dpa)

zur Startseite