Schwerer Wildunfall bei Grillenburg Ein Opel landet nach der Kollision mit einem Wildschwein im Straßengraben. Der Fahrer wird verletzt. Das Tier überlebt nicht.

Der im Straßengraben gelandete Opel wird von der Polizei inspiziert.

Das Wildschwein überlebte die heftige Kollision nicht.

Am frühen Donnerstagmorgen kam es auf der S 194 zwischen Grillenburg und Tharandt zu einem Wildunfall. Der Fahrer eines Opel Karl war gegen 5.20 Uhr in Richtung Tharandt unterwegs. Kurz nach dem Ortsausgang Grillenburg stieß er mit einem Wildschwein zusammen. Der Kleinwagen kam ins Schleudern, überschlug sich und landete im Straßengraben. Der Opelfahrer wurde verletzt und musste ins Krankenhaus eingeliefert werden. Das Wildschwein überlebte den Zusammenstoß nicht und verendete im Straßengraben. Am Opel entstand vermutlich Totalschaden. Der Verkehr wurde an der Unfallstelle vorbeigeleitet. Während der Bergungsarbeiten war die Staatsstraße gesperrt. (rh)

