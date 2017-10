Schwerer Verkehrsunfall

Ungebührliches Verhalten nach Wegauskunft 11.10.2017, 15.25 Uhr / Dresden-Laubegast Mit völlig ungebührlichem Verhalten reagierte gestern ein 22-jähriger Mann, nachdem ihm zuvor eine junge Frau eine Frage nach dem Weg beantwortet hatte: Die 29-Jährige lief am Dienstagnachmittag auf der Reichenhaller Straße, als sie in Höhe Donathstraße von dem Mann angesprochen wurde. Er fragte nach dem Weg, bekam eine entsprechende Auskunft, und stellte weitere Nachfragen, offenbar um das Gespräch am Laufen zu halten. Völlig unvermittelt habe der Mann dann am T-Shirt der Frau gezogen und ihr in den Ausschnitt geschaut, wie die Polizei mitteilt – die 29-Jährige drehte sich weg und ging davon. Alarmierte Polizeibeamte konnten den dreisten jungen Mann in der Nähe ausfindig machen. Der 22-jährige Dresdner schien verwirrt zu sein. Dennoch wird er sich wegen Belästigung verantworten müssen.

Ford gestohlen 09.10.2017, 15.30 Uhr bis 10.10.2017, 06.30 Uhr / Dresden-Wölfnitz Autodiebe haben zwischen Montag und Dienstagmorgen einen blauen Ford C-Max von der Olbernhauer Straße gestohlen. Der Wert des ein Jahr alten Fahrzeuges beträgt rund 25000 Euro.

BMW gestohlen 10.10.2017, 17.30 Uhr bis 19.30 Uhr / Dresden-Altstadt Am Dienstagabend stahlen Unbekannte einen grünen BMW von der Marienstraße. Der Zeitwert des zehn Jahre alten Wagens wurde mit rund 10.000 Euro angegeben. (ml)

Duo zeigt Hitlergruß 10.10.2017, 14.45 Uhr / Dresden-Prohlis Am Dienstagnachmittag beobachteten Mitarbeiter der Wachpolizei, wie zwei Männer an der Prohliser Allee den Hitlergruß zeigten. In der Folge wurden die Personalien der beiden Tatverdächtigen festgestellt. Gegen die beiden Deutschen im Alter von 39 und 40 Jahren wird nun wegen des Verwendens von Kennzeichen verfassungswidriger Organisationen ermittelt.

Ladendieb gestellt 10.10.2017, 13.40 Uhr / Dresden-Kaditz Am Dienstagnachmittag stahl ein 31-Jähriger mehrere Videospiele in einem Elektronikmarkt an der Peschelstraße. Ein Ladendetektiv hatte den Vorfall jedoch beobachtet. Als er den Mann nach dessen Passieren des Kassenbereichs festhielt, versuchte dieser sich loszureißen und zu flüchten. Dies gelang ihm nicht. Hinzugerufene Polizeibeamte nahmen den aus Georgien stammenden Mann vorläufig fest. Gegen ihn wird nun wegen räuberischen Diebstahls ermittelt.

Einbruch in Gemeindesaal 08.10.2017 bis 10.10.2017, 14.00 Uhr / Dresden-Tolkewitz Am vergangenen Wochenende hebelten Einbrecher ein Fenster auf am Gemeindesaal der „Freie Evangeliums Christen Gemeinde“ an der Altenberger Straße eingebrochen. Sie stahlen einen Beamer, einen Verstärker, einige Mikrofone sowie Computertechnik aus den Räumen. Der Wert des Diebesgutes beträgt etwa 2500 Euro. Der entstandene Sachschaden wird mit 2000 Euro beziffert.