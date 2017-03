Schwerer Unfall nach Reifenplatzer

Motorradfahrer verletzt Bautzen. Auf der B 156 im Ortsteil Burk ist am Sonntagnachmittag ein Motorradfahrer verunglückt. Beim Abbiegen nach links in die Burker Straße beachtete er offenbar zu spät einen entgegenkommenden Volvo zu spät. Die beiden Fahrzeuge stießen zusammen, wobei sich der 63-jährige Zweiradfahrer leichte Verletzungen zuzog. Seine Suzuki war nicht mehr fahrbereit. Der Sachschaden wurde mit insgesamt 12000 Euro angegeben.

Müllcontainer angezündet Bautzen. Wegen zwei brennender Müllcontainer waren am Sonntagabend Polizei und Feuerwehr in Bautzen an der Breitscheidstraße im Einsatz. Offenbar wurden die Container durch Unbekannte in Brand gesetzt. Die Polizei ermittelt zu der Sachbeschädigung. Die Schadenshöhe steht noch nicht fest.

Aufkleber geklebt Bautzen. Offenbar in der Nacht zu Samstag haben Unbekannte in Bautzen im Umfeld der Asylbewerberunterkunft im Ortsteil Burk zahlreiche Aufkleber der rechten Szene geklebt sowie an Laternen Hakenkreuze geschmiert. Die festgestellten Aufkleber wurden seit geraumer Zeit über eine Szeneplattform im Internet vertrieben. Das Dezernat Staatsschutz der Kriminalpolizei hat die Ermittlungen aufgenommen.

Züge besprüht Laußnitz. Am zurückliegenden Wochenende haben Unbekannte in Laußnitz an der Dresdener Straße zwei abgestellte Züge der Städtebahn großflächig mit Graffiti besprüht. Den Sachschaden bezifferte der Eigentümer mit rund 1500 Euro. Die Kriminalpolizei hat die Ermittlungen zu den Sachbeschädigungen aufgenommen.

Benebelt ins Gleisbett gefahren Radeberg. Reichlich benebelt ist am Sonntagmittag in Radeberg eine Autofahrerin mit ihrem Peugeot ins Gleisbett gefahren. Von der Güterbahnhofstraße aus lenkte die 43-Jährige ihren Wagen auf ein ungenutztes Abstellgleis und fuhr sich fest. Passanten entdeckten das Geschehen und riefen die Polizei. Die Streife kontrollierte die Fahrtauglichkeit der Frau. Ein Atemalkoholtest ergab einen Wert von umgerechnet 2,1 Promille. Die Beamten untersagten der Irrpilotin die Weiterfahrt, behielten ihren Führerschein ein und veranlassten eine Blutentnahme. Ein Abschleppdienst hob den Peugeot aus dem Gleis. Die Staatsanwaltschaft wird sich mit der Trunkenheitsfahrt befassen.

Elektro-Fahrrad gestohlen Kamenz. Kriminelle stahlen in der Nacht zum Sonntag in Kamenz ein elektrisch unterstütztes Mountainbike der Marke Haibike gestohlen. Das neuwertige Zweirad im Wert von etwa 2400 stand im Hausflur eines Mehrfamilienhauses in der Breiten Straße. Die Kriminalpolizei hat die Ermittlungen aufgenommen. Nach dem E-Bike wird gefahndet.