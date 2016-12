Schwerer Unfall mit mehreren Verletzten auf der B 115 Zwischen Niesky und Ödernitz kollidieren mehrere Autos miteinander. Die Straße bleibt einige Stunden voll gesperrt.

Ein Bild der Zerstörung bot sich den Rettungskräften am Dienstagabend auf der B 115 bei Niesky. Von dem schweren Unfall betroffen waren nach bisherigen Angaben fünf Pkws. Fotos: SZ/Steffen Gerhardt



Ein Großaufgebot an Feuerwehren und Rettungsfahrzeugen eilte am Dienstag, kurz nach 17 Uhr, auf die B 115. Was sich den Rettungskräften dort bot, glich einem, mehrere hundert Meter langen Schlachtfeld aus Metall, Plastik und Glas. Nach Zeugenaussagen waren vier Pkws auf dem geraden Stück zwischen Jänkendorfer Kreuzung und Am langen Haag miteinander kollidiert. Ein fünftes Fahrzeug wurde durch umherliegende Autoteile beschädigt.

Es sollen fünf Personen verletzt worden sein. Ein Fahrer musste von der Feuerwehr aus dem Auto mit Schneidwerkzeug befreit werden. Die Verletzten kamen mit Rettungsfahrzeugen in die Krankenhäuser nach Görlitz und Niesky. Der angeforderte und bei Ödernitz gelandete Rettungshubschrauber kam dabei nicht zum Einsatz.

Laut dem Nieskyer Stadtwehrleiter Steffen Block waren neben der Stadtwehr Niesky die Ortswehren aus Horka, Jänkendorf, Kosel, Ödernitz und Stannewisch vor Ort. Die Bergung der kaputten Fahrzeuge und eines beladenen Autoanhängers dauerte bis in die Nachtstunden. Aufgrund der Unfallaufnahme und anschließender Reinigungsarbeiten blieb die B 115 bis nach Redaktionsschluss voll gesperrt. Der Verkehr wurde auf beiden Seiten der Unfallstelle umgeleitet.

Über die Unfallursache konnte der Polizeiführer vom Dienst bis Redaktionsschluss noch keine konkreten Angaben machen. Auch der Zustand der verletzten Personen blieb am Dienstagabend noch ungeklärt.

Erst vor drei Wochen passierte auf diesem Stück der B 115 gleichfalls ein Unfall. Drei Fahrzeuge waren daran beteiligt, wobei sich eine Person verletzte. Die Polizei bezifferte den Sachschaden auf 33 000 Euro. Bei dem Unfall am Dienstag wird er wohl um einiges höher ausfallen.

