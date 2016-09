Schwerer Unfall kurz vor dem Autobahntunnel Zwischen Nieder Seifersdorf und Kodersdorf überschlägt sich ein Citroen. Einer der drei Insassen wird lebensgefährlich verletzt. Auf der B115 brennt ein Auto.

Ein furchtbares Bild bietet sich Peggy Steinert. Die Frau aus dem Erzgebirge ist auf der Autobahn 4 auf dem Weg nach Görlitz, als sie gestern Vormittag gegen 10.50 Uhr auf der Fahrbahn Verletzte liegen sieht. Sie hält und leistet bei einem Mann Erste Hilfe, legt ihn in die stabile Seitenlage, versucht eine starke Blutung zu stillen. Der Schwerverletzte saß mit zwei weiteren Männern in einem Citroen. Das Auto liegt auf dem Dach. Auch die zwei weiteren Insassen des Fahrzeugs mit polnischem Kennzeichen sind verletzt, darunter der Fahrer.

Polizeisprecher Thomas Knaup schildert, was vorgefallen ist: Während der Fahrt platzt ein Reifen. Der 23-jährige Fahrer verliert die Kontrolle, das Auto gerät ins Schleudern. Es prallt gegen einen Sattelzug, anschließend in die Mittelleitplanke und überschlägt sich, landet auf dem Dach. Dabei haben der Fahrer und ein drei Jahre älterer Insasse Glück, werden bei dem Unfall nur leicht verletzt, der 30-jährige Beifahrer dagegen verletzt sich schwer. Der Sachschaden bezifferte sich nach ersten Schätzungen in Summe auf rund 13000 Euro, so Knaup. Nur kurze Zeit nach dem Unglück trifft auch Polizeioberrat Frank Wobst am Unfallort unweit der Anschlussstelle Nieder Seifersdorf ein. Der Leiter des Autobahnpolizeireviers der Görlitzer Polizeidirektion ist an diesem Dienstagvormittag wegen einer Geschwindigkeitskontrolle auf der Gegenspur in Richtung Hoyerswerda unterwegs, als er das auf dem Dach liegende Auto sieht. „Ich finde es toll, dass es solche Leute gibt wie die Helferin“, sagt er. 25 Feuerwehrleute mit sieben Fahrzeugen von den Wehren in Nieder Seifersdorf, Jänkendorf, Buchholz, Särichen und Kodersdorf sind am Unfallort im Einsatz, wie Wehrleiter René Stricker aus Nieder Seifersdorf sagt.

Um den Schwerverletzten zu bergen, landet ein Rettungshubschrauber an der Unfallstelle. Dafür müssen beide Fahrspuren der Autobahn und damit auch der Tunnel voll gesperrt werden. Bevor der Helikopter in Richtung Fachkrankenhaus startet, muss fast 45 Minuten vorsichtig der 30-Jährige für den Transport vorbereitet werden. Gegen 12.20 Uhr kann die Richtungsfahrbahn Dresden wieder für den Verkehr freigegeben werden. Zur Unfallaufnahme und Bergung bleibt die Richtungsfahrbahn Görlitz bis in den Nachmittag voll gesperrt. Die letzte freie Abfahrt ist die Anschlussstelle Nieder Seifersdorf.

Während der Bergungsmaßnahmen kommt es zu einer für die Retter gefährlichen Situation, so Thomas Knaup. Etwa 30 Autos fahren in Fahrtrichtung Dresden über Schleichwege und die Notzufahrt zum Autobahntunnel wieder auf die Autobahn und ignorieren dafür die Straßensperrung. Die Rettungskräfte sind mehr als überrascht, als in ihrem Rücken auf der eigentlich gesperrten Fahrbahn mehrere Autos angefahren kommen. Streifen der Autobahnpolizei stoppen die Irrfahrer und verhinderen Schlimmeres. (SZ/cam, as)

