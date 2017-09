Schwerer Unfall in Pulsnitz Am Freitagnachmittag krachte an der Kamenzer Straße ein Sattelzug in einen Bus. Dabei wurden mindestens zwölf Menschen verletzt.

Der Sattelzug krachte in die rechte Seite des Linienbusses.

Feuerwehr und Rettungsdienst waren vor Ort.

Bei einem Unfall auf der Kamenzer Straße in Pulsnitz sind mindestens elf Kinder sowie ein Lkw-Fahrer verletzt worden. Der Unfall geschah, als ein Sattelzug aus dem Spittelweg auf die Kamenzer Straße fuhr. Laut Polizei beachtete der 56 Jahre alte Fernfahrer dabei nicht den herannahenden Linienbus, der stadtauswärts fuhr und Vorfahrt hatte. Das Führerhaus des Lasters krachte gegen die rechte Seite des Busses.

Ein Rettungshubschrauber brachte den Notarzt zur Unfallstelle. Den Ort des Geschehens steuerten auch mehrere Rettungswagen an. Alle Businsassen – in der überwiegenden Mehrzahl Schulkinder – wurden vor Ort medizinisch betreut. Danach wurden sie mit dem Rettungswagen zur weiteren Versorgung in ein Krankenhaus gebracht oder den Eltern übergeben, die an die Unglücksstelle geeilt waren.

Nach derzeitigem Stand wurde der Lkw-Fahrer bei dem Zusammenstoß schwer verletzt. Neun Kinder erlitten leichte Verletzungen. Zwei Jungen im Alter von 13 und 16 Jahren hatten offenbar schwere Verletzungen davongetragen. Der 54-jährige Busfahrer blieb unverletzt.

Die Kamenzer Straße in Pulsnitz musste an der Unfallstelle voll gesperrt werden. Der Verkehrsunfalldienst der Polizeidirektion ermittelt zum genauen Hergang der Kollision. (szo)

