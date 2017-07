Schwerer Unfall in Kamenz Am Dienstagabend kollidierten auf der Umgehungsstraße zwei Autos. Sechs Personen erlitten Verletzungen.

Auf der Kamenzer Umgehungsstraße passierte am Dienstagabend ein schwerer Unfall. © Jonny Linke

Bei einem Unfall am Dienstagabend auf der Umgehungsstraße in Kamenz sind sechs Menschen verletzt worden, zwei davon schwer. Der Unfall ereignete sich im Abschnitt zwischen Kamenz und Nebelschütz am Abzweig Deutschbaselitz.

Nach ersten Informationen der Polizei war kurz vor 19 Uhr ein aus Richtung Deutschbaselitz kommender Subaru auf die Umgehungsstraße gefahren und auf der Kreuzung mit einem VW Bora kollidiert, der die Vorfahrt hatte. Zwei Insassen des VW erlitten dabei schwere Verletzungen, der Subaru-Fahrer und drei Insassen des VW kamen mit leichten Verletzungen davon.

Die Feuerwehren aus Kamenz und Umgebung waren vor Ort. Die Feuerwehrleute unterstützten die herbeigeeilten Rettungssanitäter. Um die Verletzten in entsprechende Kliniken zu transportieren, waren zwei Hubschrauber, vier Rettungswagen sowie ein Notarzt an der Unfallstelle. Die Feuerwehr mussten im Anschluss aus den Autos auslaufende Flüssigkeiten unschädlich machen.

Die Umgehungsstraße, die S 94, war während des gesamten Einsatzes in diesem Abschnitt voll gesperrt. (szo)

