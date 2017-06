Schwerer Unfall in Ebersbach Ein Überholmanöver geht schief, eine Frau landet schwer verletzt im Krankenhaus. Bei beiden Fahrern ist Alkohol im Spiel.

Der Chrysler ist nach dem Unfall wohl wirtschaftlicher Totalschaden. © xcitepress

Am Dienstagabend gegen 20.45 Uhr kam es am Ortseingang Ebersbach zu einem schweren Verkehrsunfall. Eine auf der B 96 aus Richtung Eibau kommende 50-Jährige wollte mit ihrem Chrysler einen VW überholen, kam dabei allerdings von der Fahrbahn ab, prallte gegen einen Baum und dann gegen einen Grundstückszaun. Die Frau wurde dabei schwer verletzt und kam in ein Krankenhaus.

Wie sich bei der Untersuchung herausstellte, hatte sie 0,84 Promille intus und muss jetzt mit strafrechtlichen Ermittlungen rechnen. Nach derzeitigem Kenntnisstand der Polizeidirektion Görlitz kamen der beteiligte VW und sein 53-jähriger Fahrer bei dem Unfall nicht zu Schaden. Der Fahrer muss sich nun aber trotzdem mit der Justiz auseinandersetzen. Denn auch er war nicht nüchtern unterwegs, er hatte laut einem Atemalkoholtest umgerechnet 0,62 Promille.

Laut Polizeisprecher Thomas Knaup muss er auch als Unfallbeteiligter mit einer Strafe von mindestens 500 Euro, einem Monat Fahrverbot und zwei Punkten rechnen. Beide Fahrer sind ortsansässige Ebersbacher. Bei dem Unfall entstand ein Sachschaden von insgesamt 6 000 Euro. (szo/jay)

