Schwerer Unfall in Dürrröhrsdorf Eine Duccati krachte am Freitagnachmittag mit einem Toyota zusammen. Drei Personen wurden verletzt.

An der Duccati und an dem Toyota entstant nach dem Zusammenprall hoher Sachschaden. © Marko Förster

Drei Menschen wurden bei einem Verkehrsunfall in Dürrröhrsdorf am Freitagnachmittag verletzt, darunter ein Motorradfahrer schwer. Eine 33-jährige Toyota Auris-Fahrerin wollte von der Hauptstraße kommend nach links in die Bahnhofstraße abbiegen. Dabei übersah sie offenbar den entgegenkommenden, durchfahrenden 18-jährigen Motorradfahrer auf seiner Ducati. Beide Fahrzeuge stießen zusammen.

Der Zweiradfahrer krachte in die Beifahrerseite. Er wurde schwer verletzt. Nach medizinischer Betreuung wurde er in ein Krankenhaus geflogen. Auch die Toyota-Fahrerin und dessen Beifahrer wurden verletzt und kamen in ein Krankenhaus. Die Fahrerin stieß mit dem Kopf gegen die Scheibe der Fahrertür, die kaputt ging. Schaden an den beiden Unfallfahrzeugen rund 25000 Euro. Die Feuerwehrleute von Dürrröhrsdorf-Dittersbach sperrten die Straße und beseitigen ausgelaufene Betriebsflüssigkeiten. Die Polizei nahm den Unfall auf. Die Straße war bis zum frühen Abend gesperrt. (mf)

