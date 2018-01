Schwerer Unfall in der Heide

© dpa

Dresden. Am Donnerstagnachmittag ist in der Dresdner Heide eine 44-jährige Autofahrerin verletzt worden. Wie die Polizei am Freitag mitteilt, war die Frau mit ihrem VW gegen 15.45 Uhr auf der Radeberger Landstraße in Richtung Dresden unterwegs, als ihr in einer Rechtskurve unweit der Heidemühle ein Mercedes auf ihrer Spur entgegenkam.

Die 37-Jährige am Steuer der A-Klasse überholte trotz der Kurve ein anderes Fahrzeug und schaffte es nicht mehr, auf ihre Spur zurückzufahren. Die beiden Wagen prallten frontal zusammen, die 44-Jährige wurde dennoch nur leicht verletzt. An den Autos entstanden insgesamt etwa 20.000 Euro Sachschaden. (mja)

zur Startseite