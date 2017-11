Schwerer Unfall in Cotta

Autoeinbruch 11.11.2017 bis 12.11.2017, 03.00 Uhr / Dresden-Löbtau Einbrecher schlugen in der Nacht von Samstag auf Sonntag an einem Mercedes an der Mohorner Straße die Heckscheibe ein und stahlen aus dem Wageninneren drei Jacken im Wert von etwa 250 Euro.

Polizeieinsätze in der Dresdner Neustadt 10.11.2017 und 11.11.2017 / Dresden-Äußere Neustadt 39 Polizisten des Polizeireviers Dresden-Nord und Einsatzkräfte der sächsischen Bereitschaftspolizei patrouillierten Wochenende intensiv in der Äußeren Neustadt. Insgesamt fertigten die Beamten in den beiden Nächten zwölf Anzeigen: sechs Verstöße gegen das Betäubungsmittelgesetz, zwei Körperverletzungen, einen Diebstahl, eine Beleidigung, einen Verstoß gegen das Aufenthaltsgesetz sowie einen Verstoß gegen das Sprengstoffgesetz. Insgesamt registrierten die Polizisten 14 Tatverdächtige: acht Deutsche, zwei Afghanen, einen Libyer, einen Syrer, einen Tunesier und einen Algerier. Darüber hinaus nahmen die Beamten noch zwei weitere Deutsche fest. Gegen den einen lag ein Haftbefehl vor und der andere hatte bisher diverse Ersuchen zur Aufenthaltsermittlung ignoriert.

Mann bei Streit schwer verletzt 12.11.2017, 6.25 Uhr / Dresden-Äußere Neustadt Am früher Sonntagmorgen gerieten zwei Männer (26, 28) in einer Kneipe an der Görlitzer Straße in Streit. Der Disput verlagerte sich anschließend auf die Straße vor dem Lokal. Dort kam es zu Handgreiflichkeiten. Dabei stürzte der 26-Jährige und zog sich schwere Kopfverletzungen zu. Er befindet sich derzeit in stationärer Behandlung in einem Dresdner Krankenhaus. Gegen den 28-Jährigen wird wegen schwerer Körperverletzung ermittelt. Er stand zur Tatzeit unter dem Einfluss von Alkohol. Ein Test ergab einen Wert von über 1,4 Promille.

Mutmaßlicher Autoeinbrecher gestellt 12.11.2017, 03.50 Uhr / Dresden-Klotzsche Am frühen Sonntagmorgen sind zwei Männer in einen Dacia Duster an der Straße An den Ruschewiesen eingebrochen. Dabei wurden die Täter von einer Zeugin überrascht und flüchteten. Einen der Männer erwischte die Polizei an der Karl-Marx-Straße. Bei dem Mann handelte es sich um einen 29-jährigen Algerier. Einem ersten Überblick nach fehlte aus dem Dacia eine Sonnenbrille sowie Kleingeld. Die Kriminalpolizei hat die Ermittlungen aufgenommen.

Mann drohte mit Selbstverletzung 13.11.2017, gegen 10.15 Uhr / Dresden-Albertstadt Am Montagvormittag wurden Einsatzkräfte der Polizei und des Rettungsdienstes zum Fachgerichtszentrum an der Hans-Oster-Straße gerufen. Ein Mann war auf einen Fahrradunterstand geklettert und drohte damit, sich selbst zu verletzen – der Mann war mit einem Messer bewaffnet. Im Gespräch mit den Rettungskräften sowie den Polizeibeamten konnte der Mann nach etwa einer Stunde zur Aufgabe bewegt werden. Es handelt sich um einen 20-jährigen Afghanen. Er wurde anschließend in ein Fachkrankenhaus eingewiesen