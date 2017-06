Schwerer Unfall in Bernbruch

Am Montagvormittag passierte bei Bernbruch ein schwerer Unfall. © Jens Kaczmarek

Am Montagvormittag kurz nach 10 Uhr kam es auf der S 94 bei Kamenz-Bernbruch zu einem schweren Unfall. Der Fahrer eines Ford Fiesta wollte aus Richtung Gewerbegebiet am Ochsenberg nach links auf die Landstraße in Richtung Bernsdorf einbiegen. Er übersah dabei offenbar einen Mercedes, der von links auf der Vorfahrtsstraße kam. Der Mercedes-Fahrer wollte noch ausweichen, stieß dabei aber mit einem entgegenkommenden VW Golf zusammen. Ein Skoda wurde von herumfliegenden Fahrzeugteilen beschädigt.

Laut Polizei wurden beim Unfall drei Menschen leicht verletzt – der Beifahrer des Fiesta (27), der Beifahrer des Mercedes (32) und die VW-Fahrerin (52) (szo)

zur Startseite