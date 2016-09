Schwerer Unfall in Bautzen

Beamer und Netbook gestohlen Neschwitz. Rund 14.000 Euro Beute machten Diebe in Übigau bei Neschwitz. Sie drangen am Freitag in ein Wohnhaus ein und nahmen Geld, einen Beamer und ein Netbook mit. Die Tat ereignete sich zwischen 9 und 17 Uhr. Wie die Einbrecher in das Einfamilienhaus gelangten, ist noch nicht geklärt.

Autodiebstahl vereitelt Bautzen. Auf frischer Tat erwischten Anwohner am Sonnabendmorgen einen Autodieb in der Bautzener Zeppelinstraße. Allerdings konnte der Mann flüchten. Als die Anwohner ihn entdeckten, wollte er gerade einen Skoda stehlen. Die Polizei suchte im Umfeld nach dem Täter, jedoch ohne Erfolg. Die Kriminalpolizei ermittelt.

Diesel abgezapft Königsbrück. In einem ehemaligen Gartenbaubetrieb in Königsbrück haben Einbrecher ihr Unwesen getrieben. Den Angaben zufolge kamen die Täter am Donnerstag oder Freitag. Sie brachen einen Container auf und zapften Diesel aus einem stillgelegten Lkw ab. Der Schaden wird auf knapp 100 Euro geschätzt.

Unter Drogen am Steuer Pulsnitz. Unter Drogen war ein junger Mann in der Nacht zu Sonnabend in Pulsnitz unterwegs. Die Polizei stoppte den 18-Jährigen in der Schillerstraße. Der Drogentest verlief positiv. In einem Rucksack wurden zudem Marihuana und weitere Utensilien zum Drogen-Konsum gefunden. Gegen den jungen Mann wurde ein Strafverfahren eingeleitet.

Betrunkener Autofahrer flüchtet Elstra. Wegen Gefährdung des Straßenverkehrs und Unfallflucht muss sich ein 55-Jähriger aus Elstra verantworten. Der Autofahrer wurde beobachtet, als er am Sonnabend gegen 2 Uhr morgens auf einen geparkten Pkw auffuhr. Anschließend flüchtete er in ein nahe gelegenes Haus. Als ihn die Polizei kurz darauf dort kontrollierte, fiel den Beamten der starke Alkoholgeruch auf. Ein Test ergab einen Wert von 1,82 Promille. Den Führerschein musste der Unfallfahrer vorerst abgeben.