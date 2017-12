Schwerer Unfall in Bannewitz

zurück Bild 1 von 3 weiter An der B170 hat sich ein schwer Unfall ereignet. © Roland Halkasch An der B170 hat sich ein schwer Unfall ereignet.

Krankenwagen stehen an der Unfallstelle

An den beiden Fahrzeugen entstand voraussichtlich Totalschaden.

Dresden. Bei einem Unfall in Bannewitz sind am Dienstagnachmittag zwei Menschen verletzt worden. Ersten Informationen zufolge stießen gegen 14.20 Uhr auf der Kreuzung der Bundesstraße 170 und der S 191 ein VW-Polo-Fahrschulauto und ein A-Klasse-Mercedes zusammen. Die beiden Verletzten mussten ins Krankenhaus eingeliefert werden, an den zwei Autos entstand voraussichtlich Totalschaden.



Weil die Kreuzung wegen des Unfalls teilweise gesperrt werden musste, kam es zu massiven Verkehrsbehinderungen. (szo)

