Schwerer Unfall im Hohwald Auf der Straße Richtung Steinigtwolmsdorf krachte ein Opel in einen Ford. Die Straße blieb bis in den frühen Abend gesperrt.

Vom Heck des Ford blieb wenig übrig. © Rocci Klein

Neustadt. Zwischen Neustadt und Steinigtwolmsdorf kam es am Montagnachmittag zu einem Zusammenstoß zwischen einem Ford und einem Opel. Gegen 16.15 Uhr wollte der Fahrer eines grünen Ford auf einen Waldparkplatz an der Hohwaldstraße abbiegen. Ein darauffolgender Opelfahrer erfasste die Situation wohl zu spät und krachte in den Wagen.

Bei dem Unfall wurden nach ersten Erkenntnissen drei Personen verletzt, ein Mann schwer. Er wurde mit dem Rettungshubschrauber in eine Klinik nach Bautzen geflogen. Die Hohwaldstraße war bis in den frühen Abend voll gesperrt. Die Feuerwehren aus Langburkersdorf und Neustadt waren mit 18 Kameraden vor Ort, banden auslaufende Flüssigkeiten und sicherten die Unfallstelle ab. (rk)

