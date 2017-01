Schwerer Unfall bei Weißwasser

Betrunkener Rumäne darf nicht weiterfahren Kodersdorf. Als eine Bundespolizeistreife am Montagabend in Kodersdorf ihr Dienstfahrzeug auftankte, wurden die Beamten von einer Frau angesprochen. Diese gab an, dass soeben ein kräftig nach Alkohol riechender Mann seinen Kraftstoff bezahlt hatte. Das teilte ein Sprecher der Bundespolizeiinspektion Ludwigsdorf am Dienstag mit. Als die Beamten den Mann entdeckten, startete dieser gerade seinen in Rumänien zugelassenen Mercedes-Transporter und wollte damit offensichtlich davon fahren. Die Beamten verhinderten das und baten den 44-jährigen Rumänen um einen Atemalkoholtest. Dieser ergab 1,56 Promille. Die Polizei ordnete eine Blutentnahme an und stellte den rumänischen Führerschein des Beschuldigten sicher. Das Autobahnpolizeirevier Bautzen übernahm die weiteren Ermittlungen wegen des Verdachts der Trunkenheit im Verkehr. (szo)

Heiße Herdplatte verursachte Rauchentwicklung Görlitz. Die Feuerwehr ist am Montagabend auf die Karl-Eichler-Straße in Görlitz gerufen worden. Die 87-jährige Bewohnerin eines Mehrfamilienhauses hatte offenbar aus Versehen ihren Herd eingeschaltet und nicht bemerkt, dass darauf noch eine separate elektrische Kochplatte stand. Dadurch kam es zu einer starken Rauchentwicklung. Die Seniorin wurde mit dem Verdacht auf eine Rauchgasvergiftung in ein Krankenhaus gebracht. Die Höhe des entstandenen Sachschadens ist derzeit nicht bekannt. (szo)

Anhänger als verkehrsunsicher eingeschätzt Kodersdorf. Eine Streife der Autobahnpolizei hat am Montagvormittag an der Autobahn4 bei Kodersdorf einen Kleintransporter mit Anhänger kontrolliert. Dabei fiel den erfahrenen Beamten auf, dass die Bremsanlage des Nachläufers Marke Eigenbau nicht funktionierte. Sie untersagten dem 35-jährigen Fahrer die Weiterreise. Doch damit nicht genug: Die Kontrolle zeigte auch, dass die Justiz nach dem 64-jährigen Beifahrer mit einem Vollstreckungshaftbefehl suchte. Der Mann hatte beim Amtsgericht Heidelberg noch eine Rechnung von rund 300 Euro offen. Diese konnte er auch vor Ort nicht begleichen. Daher nahmen ihn die Polizisten fest und brachten den Senior in eine Justizvollzugsanstalt. (szo)

Schneewehen machen Straße unpassierbar Obercunnersdorf. Ende der Reise hieß es am frühen Dienstagmorgen für die Fahrer zweier Pkw, die die Kreisstraße zwischen Obercunnersdorf und Friedensthal befuhren. Schneewehen von über einen Meter Höhe hatten die wenig befahrene Route unpassierbar gemacht. Die Überraschten ließen ihre Autos im Flockenwirbel zurück. Der Winterdienst wird die Straße wieder befahrbar machen. (szo)

Einbruch in Schuppen in Seifhennersdorf Seifhennersdorf. Unbekannte sind in der Nacht zum Montag auf ein Betriebsgelände an der Nordstraße in Seifhennersdorf eingedrungen. Die Täter entwendeten eine Rüttelplatte im Wert von etwa 400 Euro. Zurück blieb ein Sachschaden von rund 150 Euro. Eine Streife der Bundespolizei entdeckte das Diebesgut wenig später im Bereich Konradstraße/Wilhelm-Stolle-Weg. Die Baumaschine wurde seinem rechtmäßigen Eigentümer übergeben. Die weiteren Ermittlungen führt der Kriminaldienst des Polizeireviers Zittau-Oberland. (szo)

Kupferrohr in Seifhennersdorf gestohlen Seifhennersdorf. Etwa sechseinhalb Meter Kupferrohr haben Kriminelle in der Nacht zum Montag von einem Gartengrundstück am Feldhäuserweg in Seifhennersdorf entwendet. Die Höhe des Stehlschadens konnte noch nicht beziffert werden. Der Kriminaldienst des Polizeireviers Zittau-Oberland übernimmt die weiteren Ermittlungen. (szo)