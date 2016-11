Schwerer Unfall bei Radeberg Beim Zusammenstoß eines BMW und eines Mercedes wurden drei Personen schwer verletzt. Ein Rettungshubschrauber kam zum Einsatz.

Schwerer Unfall am Mittwochvormittag zwischen Radeberg und Rossendorf. © xcitepress

Zwischen Radeberg und Rossendorf hat sich am Mittwochvormittag ein schwerer Unfall ereignet. Wie die Polizeidirektion Görlitz mitteilt, wurden dabei drei Personen schwer verletzt. Den Angaben zufolge fuhr ein Mercedes auf der S 177 in Richtung Radeberg. An der Kreuzung nach Kleinerkmannsdorf wollte der Fahrer (89) nach links abbiegen. Dabei kam es zum Zusammenstoß mit einem BMW, der auf der Gegenfahrbahn unterwegs war. Beide Fahrer und ein weiterer Insasse wurden schwer verletzt. Sie mussten ins Krankenhaus gebracht werden. Polizei, Rettungskräfte und Feuerwehr waren vor Ort. Zudem wurde ein Rettungshubschrauber eingesetzt. Die Unfallkreuzung musste zeitweise gesperrt werden. (szo)

Polizeibericht vom 16. November zurück 1 von 5 weiter Tankbetrüger gestellt Bautzen. Es ging nur um 19,99 Euro, doch nun hat ein Autofahrer richtig Ärger. Denn für genau diesen Betrag hatte er am Dienstagvormittag auf dem Rasthof Oberlausitz-Süd getankt. Anschließend fuhr er davon, ohne zu bezahlen. Ein Mitarbeiter informierte die Autobahnpolizei, die schnappte den 45-Jährigen am Rastplatz Wiesaer Forst. Ein Ermittlungsverfahren wegen Betrugs wurde eingeleitet. Lkw rammt Pkw Bautzen. Ein Lkw-Fahrer hat am Dienstagabend auf der A4 einen Pkw gerammt. Der Vorfall ereignete sich gegen 22.20 Uhr zwischen Salzenforst und Uhyst. Ein 25-Jähriger fuhr dort mit seinem Ford Focus auf dem linken Fahrstreifen, als plötzlich ein Lkw zum Überholen ansetzte und nach links zog. Das Ausweichmanöver endete mit einem Totalschaden des Pkw. Dieser drehte sich mehrfach und landete neben der Fahrbahn. Der Fahrer wurde leicht verletzt und musste die Nacht im Krankenhaus verbringen. Der Lkw fuhr ohne anzuhalten weiter. Betrunken am Steuer Malschwitz. Ein 56-Jähriger aus Kleinbautzen (Gemeinde Malschwitz) musste am Dienstag seinen Führerschein abgeben. Zeugen hatten den Mann zuvor zwischen Litten und Kleinbautzen beobachtet. Dort fuhr er mit seinem Seat Schlangenlinien. Polizeibeamte suchten den Mann daraufhin zu Hause auf. Er roch stark nach Alkohol. Zudem bestätigte sich, dass er kurz vorher Auto gefahren war. Einen freiwilligen Atemalkoholtest lehnte der Mann ab. Daher wurde eine Blutentnahme angeordnet. Einbruch ins Schwimmbad Bischheim. Rund 1.500 Euro Schaden haben Unbekannte in der Nacht zu Dienstag in Bischheim angerichtet. Der oder die Täter versuchten vergeblich, die Tür zum Hauptgebäude des Schwimmbades aufzuhebeln. Die Kriminalpolizei ermittelt. Skoda Fabia gestohlen Wachau. Ein schwarzer Skoda Fabia ist in der Nacht zu Dienstag in Wachau gestohlen worden - inklusive der Papiere, die sich nach Polizeiangaben im Auto befanden. Das Fahrzeug ist drei Jahre alt, sein Wert wird auf 7.000 Euro geschätzt. Die Soko Kfz ermittelt.

zur Startseite