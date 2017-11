Schwerer Unfall bei Moritzburg Zwei Pkw kollidieren an einer Kreuzung auf der B 179. Ursache ist vermutlich ein Vorfahrtsfehler. Eine Person wird bei dem Zusammenstoß schwer verletzt.

Am Mittwochabend fahren auf der B 179 bei Moritzburg zwei Fahrzeuge ineinander.

Bei dem Unfall wird eine Person schwer verletzt. Ob es weitere Verletzte gab, ist noch offen.

Die Fahrzeuge wurden abgeschleppt. Die Polizei hat die Ermittlungen zum Unfallhergang aufgenommen.

Am Mittwochabend kam es auf der Bundesstraße 179 kurz hinter dem Ortseingangsschild Boxdorf in Richtung Moritzburg zu einem schweren Verkehrsunfall.

An der Kreuzung Am Walde/Dresdner Straße kollidierten offenbar durch einen Vorfahrtsfehler ein VW und ein Opel. Eine Person wurde laut Polizei schwer verletzt. Ob und wie viel weitere Verletzte es gegeben hat, konnte durch die Polizei am Abend nicht mitgeteilt werden.

Die Straße war für Rettungs- sowie Bergungsarbeiten voll gesperrt. Der Verkehrsunfalldienst der Polizei hat die Ermittlungen zum Unfallhergang aufgenommen. (szo)

