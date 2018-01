Schwerer Unfall bei Markersdorf Zwei Autos sind dort am Dienstagabend frontal zusammengestoßen. Drei Personen wurden dabei verletzt.

Die beiden beschädigten Fahrzeuge am Unfallort © Danilo Dittrich

Markersdorf. Auf der B6 zwischen dem Abzweig nach Ebersbach und Holtendorf hat es am Dienstagabend gegen 19 Uhr einen schweren Unfall gegeben. Der genaue Unfallort liegt an der Hohen Straße in Holtendorf am Feld bei Markersdorf. Das sagte ein Sprecher der Polizeidirektion Görlitz der SZ auf Nachfrage.

Ein 27-Jähriger sei in einem Citroen Saxo auf der Hohen Straße aus Richtung Markersdorf in Richtung Görlitz gefahren, so der Sprecher weiter. Dabei kam der junge Mann nach links in den Gegenverkehr und stieß frontal mit einem Seat Ibiza zusammen, in welchem ein 39-jähriger Fahrer unterwegs war. Die beiden Fahrer sowie eine weitere Person, die in dem Citroen saß, wurden verletzt und mussten in ein Krankenhaus gebracht werden. An beiden Fahrzeugen entstand ein Totalschaden; die genaue Höhe ist der Polizei derzeit noch nicht bekannt.

Die Fahrbahn sei in beide Fahrtrichtungen gesperrt. Polizei und Rettungsdienst seien vor Ort. Die Polizei bittet ortskundige Autofahrer, das Gebiet weiträumig zu umfahren. Die Bergungsarbeiten seien gerade angelaufen, so die Polizei am Dienstag um 21.20 Uhr. (szo/mrc)

