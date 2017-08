Schwerer Unfall bei Eibau Cabrio-Fahrer wird mit Rettungshubschrauber in Krankenhaus transportiert.

Symbolfoto © dpa

Eibau. Zu einem schweren Verkehrsunfall ist es am Mittwochnachmittag auf der Straße zwischen Ninive und Eibau gekommen. Das bestätigte ein Sprecher der Polizeidirektion Görlitz am Mittwochabend auf Nachfrage. Ein Opel-Cabrio ist aus noch unerklärter Ursache nach links von der Straße abgekommen und hat sich mehrfach überschlagen. Der 42-jährige Fahrer wurde dabei aus dem Fahrzeug geschleudert und so schwer verletzt, dass er mit einem Rettungshubschrauber in ein Krankenhaus transportiert werden musste. Der entstandene Sachschaden an dem Auto wird auf 4 000 Euro geschätzt. (sz/pc)

