Schwerer Unfall auf Umgehungsstraße Erneut kam es in Bischofswerda zu einer schweren Kollision. Zwei Menschen wurden verletzt.

Ein schwerer Unfall hat sich auf der Umgehungsstraße bei Bischofswerda ereignet. © Rocci Klein

Zwei Menschen wurden nach ersten Informationen am späten Freitagnachmittag bei einem Unfall in Bischofswerda verletzt. Beim Abbiegen von der Umgehungsstraße in Richtung Putzkau stieß der Fahrer eines VW mit einem entgegen kommenden Fahrzeug zusammen, so ein Polizeisprecher auf Anfrage. Beide Autos wurden bei dem Unfall so stark beschädigt, dass sie abgeschleppt werden mussten. (SZ)

