Schwerer Unfall auf der B 6 Ein Lkw erfasst einen Audi und schiebt ihn zehn Meter vor sich her.

Blick auf die Unfallstelle in Stetzsch © Roland Halkasch

Nach einem Verkehrsunfall in Stetzsch ist es am Dienstagmorgen zu massiven Verkehrsbehinderungen gekommen.



Gegen 6.50 Uhr wollte die Fahrerin eines Audi A 3 von der Straße Am Urnenfeld auf die Meißner Landstraße auffahren. Dabei wurde der Wagen von einem in Richtung Zentrum fahrenden Sattelzug erfasst. Der Iveco schob den Audi noch etwa zehn Meter vor sich her, bevor er zu Stillstand kam. Die Audi-Fahrerin verletzte sich leicht.



Weil zeitweise nur eine Spur der vielbefahrenen Bundesstraße genutzt werden konnte, standen viele Verkehrsteilnehmer lange im Stau. (szo/mja)

