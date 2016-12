Schwerer Unfall auf der B115 Zwischen Niesky und Ödernitz kollidieren mehrere Autos miteinander. Es gibt vier Verletzte. Die Straße bleibt einige Stunden voll gesperrt.

Ein Bild der Zerstörung hat sich den Rettungskräften am Dienstagabend auf der B115 bei Niesky geboten. © Steffen Gerhardt Ein Bild der Zerstörung hat sich den Rettungskräften am Dienstagabend auf der B115 bei Niesky geboten.

Ein Auto ist nach einer Kollision auf dem Dach liegend zum Stehen gekommen.

Ein Großaufgebot an Feuerwehren, Rettungsfahrzeugen und der Polizei ist am Dienstag, kurz nach 17 Uhr, auf die B115 geeilt. Was sich den Einsatzkräften dort bot, glich einem, mehrere hundert Meter langen Schlachtfeld aus Metall, Plastik und Glas.

Ein Unfall mit insgesamt sechs beteiligten Fahrzeugen war passiert, bei dem sich zwei Menschen schwer sowie zwei leicht verletzten und einem Sachschaden von insgesamt etwa 13500 Euro entstand.So berichtet es Thomas Herrmann von der Polizeidirektion Görlitz.

Ein 58-jähriger Audi Fahrer befuhr die Straße „Am langen Haag“ und bog nach rechts auf die B115 in Richtung Jänkendorfer Kreuzung auf. Nachdem er bereits 50 Meter auf dieser unterwegs gewesen ist, fuhr ein 38-jähriger VW Fahrer auf den Anhänger des Audis auf. Der Anhänger riss ab und kam nach rechts von der Fahrbahn ab, der VW schleuderte hingegen in den Gegenverkehr. Dort stieß er seitlich versetzt mit einem Skoda – und einem 65-jährigem Fahrer am Steuer – zusammen und überschlug sich. Er kam in Fahrtrichtung auf dem Dach liegend zum Stehen. „Durch die Wucht des Anpralls schleuderte der Audi ebenfalls in den Gegenverkehr“, berichtet der Polizeisprecher. Dabei stieß dieser mit einem VW – und einem 42-jährigem Fahrer am Steuer – zusammen und kam nach links von der Fahrbahn ab. Umherfliegende Fahrzeugteile beschädigten laut Herrmann einen aus Richtung Jänkendorfer Kreuzung kommenden VW sowie ein aus Richtung Ödernitz fahrenden Ford.

Die Fahrer dieser beiden Autos – ein 22-Jähriger und eine 58-Jährige – und der des Skodas blieben unverletzt. Die 60-jährige Beifahrerin des Skodas und der VW Fahrer, der mit dem Audi zusammenstieß, verletzten sich leicht und konnten nach ambulanter Behandlung aus dem Krankenhaus entlassen werden. Der Fahrer des Audis und der des auf dem Dach zum Liegen gekommenen VW mussten aufgrund ihrer schweren Verletzungen mit dem Rettungsdienst zur stationären Behandlung in umliegende Krankenhäuser gebracht werden.

Die Feuerwehren aus Niesky, Stannewisch, Kosel, Ödernitz, Jänkendorf und Horka waren im Einsatz. Außerdem flog ein Rettungshubschrauber an die Unfallstelle. Die B115 blieb bis gegen 0.30 Uhr zur Bergung der nicht mehr fahrbereiten Fahrzeuge und Beseitigung des sich auf etwa 500 Meter lang hinziehenden Splitterfeldes voll gesperrt. „Ein Sachverständiger unterstützte die Polizei bei der Sicherung aufgefundener Spuren am Unfallort“, so der Sprecher. Der Verkehrsunfalldienst der Polizeidirektion Görlitz hat die Unfallaufnahme und weiteren Ermittlungen übernommen

Erst vor drei Wochen passierte auf diesem Stück der B115 gleichfalls ein Unfall. Drei Fahrzeuge waren daran beteiligt, wobei sich eine Person verletzte. Die Polizei bezifferte den Sachschaden auf 33000 Euro. Bei dem Unfall am Dienstag wird er wohl um einiges höher ausfallen. (SZ/sg mit szo/tc)

