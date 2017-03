Schwerer Unfall auf der Autobahn Am frühen Donnerstagmorgen wurden zwei Menschen auf der A 17 bei Bad Gottleuba verletzt, als ein Audi in das Heck eines Lkws krachte.

Der Audi kam an der Mittelleitplanke zum Stehen, nachdem er in das Heck des Lasters gefahren war. © Marko Förster Der Audi kam an der Mittelleitplanke zum Stehen, nachdem er in das Heck des Lasters gefahren war.

An dieser Stelle fuhr der Audi in den Lkw.

Bei einem schweren Unfall auf der A 17 in Richtung Prag am Donnerstagmorgen wurden zwei Personen verletzt. Gegen 5.45 Uhr fuhr ein Audi mit tschechischem Kennzeichen kurz vor der Abfahrt Bad Gottleuba in das Heck eines slowakischen Lkws. Danach kam der Pkw an der Mittelleitplanke zum Stehen. Ersten Erkenntnissen zufolge war der 24-Jährige kurz am Steuer eingeschlafen.

Der Audi-Fahrer wurde verletzt, sein Beifahrer offenbar sogar schwer. Wegen der Unfallaufnahme, Aufräumarbeiten und Bergung des Audis wurde die A 17 voll für rund eineinhalb Stunden voll gesperrt. Es bildete sich ein längerer Stau. Zeitweise wurde die rechte Spur der Autobahn freigegeben, damit der Verkehr wieder rollen konnte. Kurz vor 8 Uhr war die Fahrbahn wieder komplett frei.

Die Kameraden der Freiwilligen Feuerwehr von Bahretal leuchteten die Unfallstelle aus und säuberten die Straße. Der Sachschaden wird auf rund 15 000 Euro geschätzt. (mf)

