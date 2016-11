Schwerer Unfall auf der Autobahn In der Nacht zu Dienstag kollidieren bei Weißenberg mehrere Fahrzeuge – mit beträchtlichen Folgen.

Eines der am Unfall beteiligten Fahrzeuge wurde von der Fahrbahn geschleudert. © Jens Kaczmarek

Drei Menschen sind in der Nacht zu Dienstag bei einem Unfall auf der Autobahn schwer verletzt worden. Er hat sich gegen 1.30 Uhr zwischen den Abfahrten Bautzen-Ost und Weißenberg ereignet. Ein 32-Jähriger ist bei seiner Fahrt in Richtung Görlitz mit seinem Renault Laguna aus bisher noch ungeklärter Ursache auf einen davor fahrenden Sattelzug aufgefahren. Ein nachfolgender Renault Espace konnte nicht rechtzeitig bremsen und kollidierte zusätzlich mit dem bereits verunfallten Laguna.

Die zwei Insassen aus dem Renault Laguna – 32 und 36 Jahre alt – wurden in ihrem Fahrzeug eingeklemmt und kamen schwer verletzt in ein Krankenhaus. Im Renault Espace befanden sich vier Personen von denen die 50-jährige Beifahrerin ebenfalls schwer verletzt in eine Klinik gebracht wurde. Die drei anderen Insassen blieben unverletzt.

Die Autobahn wurde in der Nacht ab der Anschlussstelle Bautzen-Ost voll gesperrt. Zwei Notärzte, vier Rettungswagen sowie Kameraden der Berufsfeuerwehr Bautzen, der freiwilligen Feuerwehren Bautzen und Niederkaina sowie das Technische Hilfswerk Bautzen waren vor Ort.

An den Fahrzeugen entstand Schaden in Höhe von insgesamt 19 000 Euro. Gegen 5.30 Uhr konnten die Beamten die Autobahn wieder freigeben. (szo)

