Schwerer Unfall auf der A 4 Ein Nissan überschlug sich an der Abfahrt Siebenlehn. Zwei Menschen wurden schwer verletzt.

Die Fahrerin und eine Insassin des Nissan mussten von der Feuerwehr aus dem Autowrack befreit werden. © Roland Halkasch

Am Sonnabend, gegen 18 Uhr, kam es auf der A 4 zu einem schweren Verkehrsunfall. Die Fahrerin eines SUV Nissan war in Richtung Chemnitz unterwegs. In Höhe der AS Siebenlehn verlor sie bei starkem Regen die Kontrolle über ihren Wagen. Der Nissan überschlug sich und blieb auf der Seite liegen.

Die Fahrerin und eine weitere Insassin wurden eingeklemmt und mussten durch die Feuerwehr befreit werden. Beide erlitten schwere Verletzungen und wurden in Krankenhäuser eingeliefert.

Während der Rettungsarbeiten war die Autobahn in Richtung Chemnitz gesperrt. (hal)

