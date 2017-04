Schwerer Unfall auf der A4

Etliche Rettungswagen brachten teils schwer verletzten Insassen der verünglückten Autos in die Kliniken. © Roland Halkasch

Am Samstagnachmittag kam es auf der A4 zu einem schweren Verkehrsunfall. Gegen 15.30 Uhr stießen in Höhe der Raststätte Dresdner Tor zwei Autos mit einem Sattelzug zusammen.

Sieben Personen wurden zum Teil schwer verletzt, berichtet ein Fotoreporter. Sie wurden mit Rettungswagen in Krankenhäuser eingeliefert. Die Autobahn war in Richtung Dresden zeitweise gesperrt. Später wurde der Verkehr an der Unfallstelle vorbeigeleitet. Es bildete sich ein langer Stau. Die Polizei ermittelt zur Unfallursache. (szo)

zur Startseite