Schwerer Unfall auf der A17 Ein Lkw-Fahrer fährt auf der Autobahn in eine Leitplanke, sein Gefährt kippt um. Der Alkoholwert im Blut und der Sachschaden sind beträchtlich.

Am frühen Donnerstagabend hat es gegen 18 Uhr auf der A 17 einen schweren Verkehrsunfall gegeben. Ein betrunkener Lastwagenfahrer war von der Fahrbahn abgekommen. Er fuhr gegen eine Leitplanke, geriet dann in einen Graben und wurde im Führerhaus eingeklemmt, wie ein Polizeisprecher am Freitagmorgen sagte. Der Anhänger des Lasters kippte um. An dem Fahrzeug entstand ein Schaden von 100000 Euro, an der Leitplanke von 1700 Euro.

Der 55-Jährige musste von Rettungskräften befreit werden und wurde in ein Krankenhaus gebracht. Dort wurden nach Polizeiangaben rund drei Promille in seinem Blut gemessen. Offenbar kullerten den Rettern im Führerhaus leere Bierflaschen entgegen.

Der Lkw war zwischen den Abfahrten Dresden-Gorbitz und Dresden-Südvorstadt unterwegs. Kurz nach dem Tunnel Altfranken verlor der Fahrer dann die Kontrolle über sein Fahrzeug. Die Autobahn musste während der Bergungsarbeiten in Richtung Prag für eine Stunde voll gesperrt werden, es bildete sich ein langer Rückstau. Die Dresdner Polizei ermittelt jetzt wegen Gefährdung des Straßenverkehrs. (szo/dpa)

