Schwerer Unfall auf der A 4 Bei Ohorn kollidierten am Sonntagabend zwei Autos. Drei Menschen wurden schwer verletzt. Die Autobahn war stundenlang gesperrt.

Auf der A4 bei Ohorn gab es am Sonntagabend einen schweren Unfall. Zwei Autos wurden dabei von der Fahrbahn geschleudert und landeten im Dickicht. © Rocci Klein

Ein unter Drogen stehender Autofahrer hat am späten Sonntagabend auf der A 4 bei Ohorn einen schweren Verkehrsunfall verursacht. Drei Menschen wurden dabei verletzt. Eine stundenlange Sperrung der Autobahn und nächtliche Suchmaßnahmen waren die Folgen.

Der 27-Jährige fuhr gegen 22.30 Uhr mit seinem BMW nahezu ungebremst auf das Heck einer vorausfahrenden Mercedes auf. Durch die Wucht des Aufpralls wurden beide Autos nach rechts von der Fahrbahn geschleudert, durchbrachen einen Wildzaun und kamen außerhalb der Autobahn in einem Dickicht zum Stehen. Der Unfallverursacher sowie der 48 Jahre alte Fahrer des Mercedes und dessen fünf Jahre jüngere Beifahrerin wurden schwer verletzt. Sie kamen zur Versorgung in unterschiedliche Krankenhäuser. Beide Autos wurden abgeschleppt.

Während die Einsatzkräfte und Sanitäter die schwer verletzten Personen aus ihren Fahrzeugen befreiten, sagte der Mercedes-Fahrer – augenscheinlich unter dem Eindruck des Geschehenen – dass er nicht genau wisse, wie viele Personen in seinem Auto gesessen hatten. Da auch nach weiteren Ermittlungen unter Einbeziehung der Polizei in der rheinland-pfälzischen Heimat der verunglückten Familie nicht ausgeschlossen werden konnte, dass sich möglicherweise weitere Personen in dem Pkw befanden und die Unfallstelle unbemerkt verlassen haben, begann eine großangelegte Suche. Sie wurde von der Rettungshundestaffel Sachsen-Ost und einem Hubschrauber der Bundespolizei unterstützt. Eine weitere, möglicherweise verletzte Person fanden die Retter jedoch nicht.

Aufgrund der Schwere des Unfalls kamen die freiwilligen Feuerwehren aus Ohorn, Pulsnitz und Großröhrsdorf mit rund 30 Kameraden sowie das Technische Hilfswerk und die Autobahnmeisterei zum Einsatz. Die Autobahn war in Fahrtrichtung Dresden an der Anschlussstelle Ohorn voll gesperrt. Der nächtliche Urlaubsrückreise- und Berufspendlerverkehr wurde von dort über Nebenstraßen zur Anschlussstelle Pulsnitz umgeleitet.

Gegen 4 Uhr wurde die Autobahn Richtung Dresden teilweise wieder freigegeben. Aufgrund des Unfalls und der Einsatzmaßnahmen staute sich der Verkehr etliche Kilometer bis zum Burkauer Berg zurück. (szo)

Die Polizei sucht Unfallzeugen. Kontakt: Telefon 03591 367-0

