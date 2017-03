Schwerer Unfall auf der A 4 Eine Frau ist mit ihrem Renault in einen Sattelzug gefahren. Der Verkehr staut sich auf mehreren Kilometern.

Der ausgebrannte Renault © Roland Halkasch

Am frühen Sonnabendmorgen hat es auf der Autobahn 4 einen schweren Verkehrsunfall gegeben. Gegen 6.30 Uhr fuhr eine Frau zwischen Wilsdruff und dem Dreieck Nossen mit ihrem polnischen Renault Scenic auf einen spanischen Sattelzug auf. Laut den Informationen eines SZ-Fotografen drehte sich der Renault in Folge des Aufpralls und fing Feuer.

Die leicht verletzte Fahrerin habe rechtzeitig aus ihrem Auto flüchten können. Als die Feuerwehr eintraf, stand der Renault vollständig in Flammen. Die Kameraden löschten den Brand zügig. Am Lkw wurde durch den Aufprall der Tank beschädigt. Große Mengen Diesel liefen aus und verteilten sich auf der Autobahn. Die Bergungsarbeiten dauern an.

In Richtung Chemnitz sind zwei Fahrstreifen gesperrt, einer ist frei. Der Verkehr staut sich auf mehreren Kilometern. (szo)

