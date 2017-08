Schwerer Unfall an Autobahnauffahrt Zwischen Pirna und Dohna kollidierten ein Auto und ein Motorrad. Der Biker musste mit einem Rettungshubschrauber ins Krankenhaus geflogen werden.

Der Motorradfahrer wurde schwer verletzt.

Am Dienstagmorgen gegen 8.30 Uhr wurde ein Mottoradfahrer an der A-17-Auffahrt Pirna schwer verletzt. Der 37-Jährige war auf der S 172a zwischen Dohna und Pirna unterwegs, als ein 62-jähriger Opel-Fahrer den Biker beim Abbiegen übersah. Der Motorradfahrer wurde dabei schwer verletzt und mit einem Rettungshubschrauber in die Uniklinik nach Dresden geflogen. Der Autofahrer blieb unverletzt. Der Rettungsdienst der Johanniter aus Dohna eilte zum Unfallort. Die Kreuzung war für knapp zwei Stunden teilweise voll gesperrt, in Richtung Pirna war sie voll gesperrt. (mf)

