Schwerer Unfall an Autobahnabfahrt Beim Abbiegen auf die B 101 donnerten zwei Fahrzeuge ineinander. Zwei Frauen mussten ins Krankenhaus.

Am Montag gegen 19.45 Uhr fuhr die 48-jährige Fahrerin eines Pkw BMW von der Autobahn 4 an der Anschlussstelle Siebenlehn ab und wollte nach links auf die B 101 in Richtung Nossen abbiegen. Zur selben Zeit war eine 22-Jährige mit ihrem Pkw Skoda auf der bevorrechtigten B 101 in Richtung Freiberg unterwegs.

Im Kreuzungsbereich kam es zur Kollision der beiden Fahrzeuge, wobei die Skoda-Fahrerin schwer und die BMW-Fahrerin leicht verletzt wurden.

Die Frauen kamen zur Untersuchung in ein Krankenhaus. An den Fahrzeugen, die nicht mehr fahrbereit waren, entstand mit etwa 25.000 Euro Sachschaden.

zur Startseite