Schwerer Unfall Bei einem Unfall in der Nähe von Kamenz-Thonberg wurden am Sonnabend drei junge Leute zum Teil schwer verletzt.

Das Auto prallte bei Kamenz-Thonberg gegen einen Baum © Rocci Klein

Kamenz. Ein schwerer Unfall ist in der Nacht zum Sonnabend auf des S 100 bei Kamenz passiert. Drei junge Menschen wurden dabei verletzt, einer davon schwer. Gegen 2.20 Uhr war ein Toyota in Richtung Thonberg unterwegs. Aus bislang ungeklärter Ursache kam das Auto nach rechts von der Fahrbahn ab und prallte gegen einen Baum. Der 24-jährige Beifahrer erlitt dabei schwere Verletzungen und in die nächstgelegene Klinik gebracht. Der 18-jährige Fahrer und eine 16-jährige Mitinsassin standen unter Schock und mussten zur Beobachtung ins Krankenhaus.

Die Straße war im Bereich des Unfalls über drei Stunden lang gesperrt. Kameraden der Freiwilligen Feuerwehr Kamenz-Wiesa waren vor Ort, leuchteten die Einsatzstelle aus und reinigten mit dem Abschleppdienst die Fahrbahn. (szo)

