Schwerer Test geht verloren Der HC Rödertal unterliegt im letzten Vorbereitungsspiel auf die neue Saison gegen den HC Leipzig klar mit 28:38 (14:25).

Die Handballerinnen vom HC Rödertal (Foto) stehen kurz vor dem Start in die neue Saison. Zuerst kommt ein Pokalspiel.Foto: PR

Handball, 2. Bundesliga Frauen. Anlässlich der Eröffnung des Hallenneubaus der Stadtsporthalle in Roßwein hatte sich die HSG Muldental 03 etwas ganz Besonderes einfallen lassen und ein Spiel zwischen den Rödertalbienen und dem amtierenden DHB-Pokalsieger HC Leipzig organisiert. Innerhalb von drei Tagen waren die knapp 300 Tickets für diese Partie, die am Donnerstagabend stattfand, verkauft und die Handballfans bekamen trotz tropischer Temperaturen ein hochklassiges Spiel beider Teams zu sehen.

Am Ende setzte sich der Favorit aus der

Messestadt gegen die kämpferischen Bienen deutlich mit 38:28 (25:14) durch. Der HC Rödertal konnte lediglich die ersten zehn Minuten der ersten (6:6) sowie große Teile der zweiten Halbzeit ausgeglichen gestalten. HCR-Cheftrainer Karsten Moos zog danach ein durchweg positives Fazit über das Auftreten seines Teams, was gegen Leipzig aufgrund der Ausfälle beider etatmäßigen Rückraummitte-Spielerinnen Isa-Sophia Rösike und Izabella Nagy arg ersatzgeschwächt in das Spiel ging.

„Insgesamt war das heute für uns noch mal ein wichtiger Baustein unserer Saisonvorbereitung, denn so konnten wir gegen einen stärkeren Gegner nochmals deutlich unsere Schwächen aufgezeigt bekommen“, erklärte Moos. „Mit der Leistung meiner Mannschaft kann ich – bis auf die letzten 20 Minuten der ersten Hälfte – sehr zufrieden sein. Leider haben wir in dieser Phase durch sieben Gegentore in Folge durch Konter vom 6:6 zum 6:13 ein besseres Ergebnis aus der Hand gegeben, wenngleich wir die zweite Hälfte mit einem Treffer gewinnen konnten.“

Zum Ausfall von Rösicke und Nagy sagte HCR-Manager Thomas Klein: „Beide haben aktuell ein paar Probleme mit der Schulter und im Hinblick auf unseren Pflichtspielauftakt am 3. September im Pokal in Markranstädt wollten wir hier einfach kein Risiko eingehen.“

Im Vorfeld der Partie beider Bundesligisten stand für die Bezirksliga-Frauenmannschaft der HSG Muldental auch noch eine von HCR-Chefcoach Karsten Moos sowie den beiden Bienen-Spielerinnen Anna Spielvogel und Izabella Nagy geleitete Trainingseinheit an. In dieser bekamen die HSG-Frauen einen kleinen Einblick in den HCR-Trainingsalltag, angefangen von gezielter Erwärmung bis hin zu individuellem Wurftraining sowie Wurfverhalten.

Für das Bundesligateam des HCR standen bis Sonntag drei freie Tage an, bevor es am Montag in die direkte Spielvorbereitung auf das erste Pflichtspiel im DHB-Pokal bei Drittligaaufsteiger SC Markranstädt geht. Anwurf im Sportcenter Markranstädt ist am kommenden Sonnabend um 19 Uhr. Für den Fanbus zum Spiel sind noch sehr wenige Restplätze vorhanden. Weitere Informationen dazu gibt es auf der Homepage des Vereins. (SZ)

www.roedertalbienen.de

zur Startseite