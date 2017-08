Schwerer Sturz auf Holper-Gehweg Eine Frau fällt auf einem Fußweg hin und verletzt sich. Ihre Bekannte überlegt nun, die Stadt zu verklagen.

Die Wurzeln der Straßenbäume in der Straße des Friedens haben Steine und den Asphalt verschoben.

An manchen Stellen des Gehwegs sind Wellen und tiefe Risse entstanden. Für Fußgänger gefährliche Stolperfallen.

Erika Müller wünschte, sie hätte eher von dem Unfall erfahren. Dann wäre sie mit ihrer Freundin sofort zum Arzt gegangen. Doch die hatte erst eine Woche lang versucht, ihre Verletzungen selbst zu behandeln, nachdem sie in der Straße des Friedens in Serkowitz gestürzt war.

Die Gehwege dort sind richtige Buckelpisten. Auf dem Abschnitt zwischen Beruflichem Schulungszentrum und der Apotheke Weißes Ross ist es besonders schlimm. Dort haben die Wurzeln der Straßenbäume den Asphalt extrem nach oben gedrückt. Richtige Krater und zentimeterhohe Wellen sind entstanden. Stolperfallen, die ein normales Laufen kaum möglich machen, vor allem für Leute, die eh schon nicht ganz sicher auf den Beinen sind.

Die Bekannte von Erika Müller hat es etwas weiter unten in der Straße erwischt. Dort ist die 83-Jährige an einem Samstagmorgen hingefallen. Weil sonst niemand auf der Straße ist, muss sie alleine wieder hochkommen. Erst eine Woche später geht sie schließlich zum Arzt und wird gleich in die Notaufnahme geschickt. Dort stellen die Ärzte fest, dass ihr rechtes Handgelenk gebrochen ist. Außerdem hat die Seniorin Prellungen am Knie und der Schulter davongetragen.

Erika Müller macht das wütend. „Normalerweise müsste man die Stadt verklagen und Schadensersatz verlangen“, findet sie. Weil ihre gestürzte Bekannte diesen Schritt scheut, überlegt die Radebeulerin, das nun selbst in die Hand zu nehmen. Sie ist der Meinung: „Die Stadt hat ihre Verkehrssicherungspflicht verletzt.“ Denn es zählt zur Aufgabe der Kommune, für sichere Gehwege und Straßen zu sorgen.

Über die holprigen Bürgersteige in der Straße des Friedens hatte die Sächsische Zeitung bereits im November 2016 berichtet. Damals erklärte Radebeuls Straßenbauverantwortliche Marlies Wernicke, dass es für eine Sanierung der Gehwege noch keine feste Planungsabsicht gebe. Erneut nachgefragt, teilt die Verwaltung jetzt mit, dass dies nach wie vor der Fall ist. Eine Sanierung der Gehwege könne nur mit einem Eingriff in den Baumbestand vonstatten gehen. Das sei im Sachgebiet Stadtgrün zwar schon geprüft worden. Die Entscheidung, ob die Bäume tatsächlich gefällt werden oder der Asphalt abgetragen wird, sei aber noch nicht getroffen.

Trotzdem versichert die Stadt jetzt, etwas zu tun. Kurzfristig sollen die beiden schlimmsten Stolperschwellen beseitigt werden. Dafür muss der Asphalt aufgeschnitten werden, wo ihn die Wurzeln nach oben gedrückt haben. Außerdem will die Stadt Hinweisschilder aufstellen, die auf die Gefahrenquelle aufmerksam machen.

Für Erika Müller bleibt trotzdem unverständlich, warum überhaupt Japanische Zierkirschen in der Straße gepflanzt wurden, weil es sich bei dieser Art um Flachwurzler handele, die den Asphalt nach oben drücken. Sie ist frustriert, weil sich so lange nichts an der Straße getan hat. Auch deshalb denkt sie über die Klage nach . Aus der Verwaltung heißt es dazu, die Entscheidung, ob Schmerzensgeld gezahlt wird, werde haftungsrechtlich als Versicherungsangelegenheit über den städtischen Versicherer geklärt.

Rückversicherer der Kommune ist der Kommunale Schadensausgleich. Dessen Sprecher Klaus Kocks erklärt, dass die Versicherung nur regresspflichtig sei, wenn es sich bei dem unsanierten Gehweg um einen groben Verstoß gegen die Sorgfaltspflicht handele. Häufig würden Schadensersatzforderungen abgelehnt, sagt der Radebeuler Rechtsanwalt Frithjof Arndt. Ein Grund dafür: In Deutschland wird die Eigenverantwortung des Fußgängers sehr hoch eingeschätzt. Je deutlicher der schlechte Zustand eines Weges erkennbar ist, desto unwahrscheinlicher ist es, dass man nach einem Sturz Schadensersatz verlangen kann.

