Schwerer Sturm zu erwarten In der Nacht zum Freitag wird es ungemütlich. Wetterexperte Jens Tischer sagt Orkanböen von bis zu 115 km/h voraus.

Nach kräftigen Regenfällen in der Nacht zu Donnerstag mit Hochwassergefahr von Stufe 1 bis 2 verlagert sich am Donnerstag bis Freitagfrüh ein Orkantief von Ostengland zur Ostsee. „Sein Sturmfeld erfasst uns abends und erreicht 21 bis 3 Uhr nachts seinen Höhepunkt“, so Wetter-Experte Jens Tischer. Besonders gegen Mitternacht werden auf 1 400 Meter Höhe Mittelwinde von 160 km/h gerechnet. Dabei kann es in der durchmischten Luft bis in die tiefen Lagen orkanartige Böen geben. „100 bis lokal 115 km/h sollte man einkalkulieren. Da es längere Zeit keinen Sturm gab und die Böden aufgeweicht sind, könnte es doch einigen Schaden geben,“ so Jens Tischer.

Das Faschingswochenende geht wechselhaft weiter. Nach Schneeschauern am Freitag kommt mit starkem SW-Wind bis Sonntag wieder sehr milde Luft in die Region. Sonnabendabend gibt es zeitweise, am Sonntag gelegentlich Regen. (SZ)

