Schwerer Sturm soll auch Kreis treffen Der Deutsche Wetterdienst hat eine Vorwarnung herausgegeben: Am Donnerstagabend sollten auch die Bewohner rund um Großenhain daheim bleiben.

Mit umgestürzten Bäumen und Windbruch muss an diesem Donnerstag gerechnet werden – Sturmtief „Friederike“ rast mit Orkanböen über den Landkreis Meißen. © dpa

Meißen/Großenhain. In den nächsten Stunden könnte es durchaus ungemütlich werden. Schuld daran ist das Sturmtief Friederike, welches laut Deutschem Wetterdienst (DWD) Böen mit Windgeschwindigkeiten von bis zu 120 Kilometer pro Stunde über die Region hinwegfegen lässt. Für den Donnerstagabend und die Nacht zu Freitag hat der DWD deshalb eine Vorwarnung herausgegeben. Die prognostizierte Zugbahn des Sturms treffe demnach auch den Landkreis Meißen. In welcher Stärke könne noch nicht gesagt werden. Allerdings sei bei den berechneten Windgeschwindigkeiten zu erwarten, dass Bäume umstürzen und Gegenstände umherfliegen. Wer im Laufe des Tages noch die Gelegenheit dazu hat, solle alle losen Gegenstände im Garten, auf der Terrasse oder dem Balkon sichern oder am besten gleich wegräumen. Vorsicht gelte auch vor Baugerüsten, deren Nähe mit der wachsenden Intensität des Sturms unbedingt gemieden werden sollte. Darüber hinaus müsse unter Umständen mit Einschränkungen im öffentlichen Personen- und Nahverkehr gerechnet werden.

Kurzum: Vorsicht ist an diesem Donnerstag unbedingt geboten. Und wem es möglich ist, am Abend zu Hause bleiben!

zur Startseite