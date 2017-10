Schwerer Start für Online-Plattform Die Gemeinde kämpft gegen Leerstand in Häusern und macht Eigentümern ein Angebot. Doch das Echo ist verhalten.

Neukirchs Bürgermeister Jens Zeiler im Frühjahr vor einem leer stehenden Umgebindehaus © Steffen Unger

Die Gemeinde Neukirch kommt mit ihrer Vermarktungsoffensive für Grundstücke nicht so voran wie erhofft. Das bestätigte Sabine Kupferschmidt vom Bauamt der Gemeinde auf Anfrage der SZ. „Von den circa 30 angeschriebenen Grundstückseigentümern haben nur zwei reagiert. Woran das liegt, müssen wir erst erkunden“, sagte sie. Bis es so weit ist, wird aber noch einige Zeit vergehen. Denn aktuell sei die Gemeinde damit beschäftigt, ihre Internetseite umzustellen. Im Anschluss werde sich die Verwaltung dann mit der Vermarktungsoffensive beschäftigen.

Die Gemeindeverwaltung hatte die Offensive zur Vermarktung leer stehender Wohngebäude und ungenutzter Baugrundstücke im Frühjahr gestartet. Die Plattform auf der Internetseite der Gemeinde bietet Eigentümern eine kostenlose Möglichkeit, ihre Verkaufsabsichten öffentlich zu machen, inklusive der Adresse sowie weiterer Angaben und Fotos zu den betreffenden Objekten. Bürgermeister Jens Zeiler (CDU) sagte damals: „Dazu gehört auch, dass wir leer stehende Häuser und nicht genutzte Grundstücke einer neuen Nutzung zuführen wollen. Dafür bieten wir Eigentümern unsere Unterstützung an.“ Die Gemeinde wolle mit ihrer Offerte nicht in Konkurrenz zu Immobilienmaklern treten, betont der Bürgermeister. Die Online-Plattform ist eine für Eigentümer kostenlose Möglichkeit, mit einem kleinen Exposé ihre Immobilie bekannt zu machen. Sämtliche Verhandlungen laufen dann direkt zwischen dem Eigentümer und dem Kaufinteressenten, ohne dass sich die Gemeinde einmischt. Schätzungsweise 20 Wohngebäude in Neukirch stehen leer.

Doch das Angebot hat die potenziellen Adressaten offenbar noch nicht erreicht. Derzeit finden Interessierte drei Angebote auf der Seite. Die Gemeinde selbst bietet zwei erschlossene Baugrundstücke am Dammweg an, die 875 bzw. 882 Quadratmeter groß sind. Verkauft werden die Flächen, die jeweils mit einem Einfamilienhaus bebaut werden können, für 25 Euro pro Quadratmeter. Hinzu kommen noch zwei private Einträge. Zum einen geht es dabei um ein Umgebindehaus am Talweg an der Ortsgrenze zu Ringenhain, dessen Preis Verhandlungsbasis ist, und zum anderen um ein Baugrundstück mit Nebengebäude oberhalb der Wilthener Straße. Die 640 Quadratmeter große Fläche wird für 10 000 Euro angeboten.

