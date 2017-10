Schwerer Lkw-Unfall auf der A 4

Noch ist unklar, warum die Lkw kollidierten. © Roland Halkasch

Auf der Autobahn 4 sind am Samstagmorgen drei Lastkraftwagen ineinander gefahren. Sie kollidierten gegen 7.30 Uhr zwischen der Raststätte Dresdner Tor Süd und dem Dreieck Dresden-West. Laut Polizei ist die Ursache noch unklar, verletzt wurde niemand.

Es entstand jedoch hoher Sachschaden. So wurde an einem der Laster der Tank aufgerissen, Diesel trat aus. An einem anderen Sattelzug wurden der Auflieger und die Ladung beschädigt. Hier rieselte Granulat auf die Autobahn. Die Freiwilligen Feuerwehren Wilsdruff und Klipphausen nahmen den auslaufenden Diesel auf und sicherten die Unfallstelle ab.

Zurzeit sind die linke und die mittlere Fahrspur gesperrt. Der Verkehr wird an der Unfallstelle vorbeigeleitet, es hat sich ein 30 Kilometer langer Stau gebildet. (SZ/lba)

Aktuelle Verkehrsmeldungen aus Sachsen

zur Startseite