Schwerer Brummer auf der Autobahn Eine 227 Tonnen schwere Anlage wurde von Görlitz nach Dresden gebracht. Polizisten begleiteten den Transport.

Der 227-Tonnen-Transport machte am Mittwoch auf der Rastanlage bei Bautzen Station. © Polizei

Bautzen. Einen nicht alltäglichen Schwerlasttransport hat die Verkehrspolizeiinspektion der Polizeidirektion Görlitz in den Nächten zu Mittwoch und zu Donnerstag von Görlitz über die Autobahn und auf Landstraßen bis nach Radeburg begleitet. Eine Spezialfirma beförderte eine übergroße Anlage zum Dresdener Alberthafen. 227 Tonnen brachte das Gespann auf die Waage. Insbesondere in der Görlitzer Innenstadt brauchten die erfahrenen Transporteure viel Geschick, um das 45 Meter lange Gespann um die Kurven zu manövrieren. Mit einem Zwischenstopp an der Rastanlage Oberlausitz-Nord erreichte der Zug am frühen Donnerstagmorgen ohne Vorkommnisse sein Zwischenziel in Radeburg, von wo aus er am Donnerstagabend in Begleitung der Polizeidirektion Dresden seine letzte Etappe zum Dresdener Hafen antritt.

Zwar wäre die Autobahn die kürzeste Route, doch es gibt ein Nadelöhr: Die Wildbrücke auf dem Burkauer Berg. Aus diesem Grund musste der Transport in Burkau die A 4 verlassen, um dann auf Landstraßen durch das Kamenzer Land zur A 13 zu gelangen. Polizeisprecher Thomas Knaup ergänzt, dass auch der Burkauser Berg selbst bei winterlichen Straßenverhältnissen zu einem ernstzunehmenden Hindernis werden kann. (szo)

