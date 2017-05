Schwere Zeiten für Obstbauern Der Frost in den Blüten wird die Erträge schmälern. Aber das ist nicht das Hauptproblem.

Jede zehnte Erdbeerblüte ist erfroren. Obstbauer Bernhard Stolle aus Schirgiswalde hofft dennoch auf eine noch halbwegs gute Ernte. Vor allem aber hofft er darauf, dass sich die ganze Arbeit für ihn und seinen Obstbaubetrieb am Ende auch lohnt. © Uwe Soeder

Bernhard Stolle ist raus zu den Erdbeeren gefahren. Wenigstens die frühen Sorten fangen jetzt endlich zu blühen an. Stolle, Obstbauer mit viel Erfahrung, braucht sich nicht mal zu bücken, um es zu sehen: das Schwarze in den Blüten, diesen dicken, knubbligen Punkt mittendrin. Aus dem schwarzen Knubbel wird keine Erdbeere mehr. Etwa jede zehnte Blüte auf diesem Feld hier am Rande von Schirgiswalde ist erfroren. „Das geht ja zum Glück noch“, sagt Bernhard Stolle erleichtert. „Da gibt’s ja bestimmt noch was zu ernten.“ Optimismus braucht einer in dieser Branche.

Bei den Kirschen sieht es schlimmer aus. Bernhard Stolle holt tief Luft: „Totalschaden in den zeitigen Sorten, erhebliche Schäden auch in den späten“, sagt er. Die Frostnacht am 30. April hat den Kirschblüten den Rest gegeben. Stolle wird wohl fast die gesamte Ernte als Verlust verbuchen müssen. Gegen Frostschäden gibt es nicht mal eine Versicherung.

Bei den Äpfeln kann er noch ganz gut damit leben. Vom Jonagold, der in Sichtweite drüben auf der anderen Talseite steht, ist die Hälfte der Blüten erfroren. Aber das ist nicht weiter schlimm, erklärt der Obstbauer, die Äpfel werden ohnehin ausgedünnt. Mit den Apfelbäumen hat er im Moment ein ganz anderes Problem: bei dem kühlen und feuchten Wetter haben Schorf und Pilzkrankheiten beste Wachstumsbedingungen gefunden. Diese Woche mussten Stolle und seine Mitarbeiter schon die achte Schorfbehandlung fahren. Normal und erlaubt sind höchstens zwölf im ganzen Jahr. Aber anders hätten sie den Schorfbefall nicht in den Griff gekriegt. Jetzt kann Bernhard Stolle nur hoffen, dass es auch reicht.

Kaum noch kostendeckend

Er muss ja auch höllisch aufpassen, dass nicht zu viel Chemie auf den Bäumen landet. Die Vorschriften in Deutschland sind streng – und die der Handelsketten sind noch strenger. Bei der einen sind höchstens vier verschiedene Mittel erlaubt, bei der anderen nur weniger als die Hälfte vom Grenzwert. Wenn Bernhard Stolle die Vorgaben nicht einhalten würde, bekäme er sein Obst gar nicht los. Es sind schwere Zeiten für die Obstbauern im Landkreis. Auch weil sie nicht mehr die Preise erzielen können, die ihnen ein gutes Auskommen sichern würden. Die Aronia-Ernte im letzten Sommer hat Bernhard Stolle gerade so zum Kostenpreis verkaufen können. Da ist nichts übriggeblieben, sagt er. Und wie es in diesem Jahr mit den Erdbeeren wird, daran will er lieber noch gar nicht denken.

Links zum Thema Kommentar: Die Finnen könnten uns was lehren

Mitte Juni, ein bis zwei Wochen später als sonst, werden die ersten Erdbeeren reif sein. Bernhard Stolle hat in diesem Jahr sechs Hektar angebaut. Einen halben Hektar will er zum Selbstpflücken freigeben, wenn das gut angenommen wird, vielleicht auch einen ganzen. Auf den anderen Feldern braucht er wieder seine Erntehelfer aus Polen und Rumänien. Er muss jetzt nachweisen, dass er ihnen Mindestlohn bezahlt. Auf 8,60 Euro in der Stunde müssen sie kommen. Dafür pflücken sie aber auch im Akkord. Nur so, sagt Stolle, kann er überhaupt noch kostendeckend wirtschaften. Die Lohnkosten sind für die Obstbauern der größte Posten. Ein Posten, den sie mit den Verkaufserlösen aber kaum noch decken können.

„Alle wollen den Mindestlohn, aber keiner will ihn bezahlen– der Handel nicht und die Kunden auch nicht“, bringt Bernhard Stolle das Dilemma auf den Punkt. Am Nachmittag bekommt er noch mal neue Pflanzen. Der Pflanzenvermehrer, bei dem er sie bestellt hat, erzählt er, liefert jetzt in Größenordnungen nach Polen. Von dort kommen dann die billigeren Erdbeeren auf die hiesigen Wochenmärkte. Bernhard Stolle kann da nicht mithalten.

Feldkulturen stehen gut da

Die Preise sind inzwischen generell das größte Problem für die Landwirte in der Region. „Es wird für uns immer schwerer, überhaupt noch auskömmlich zu wirtschaften“, sagt Stefan Triebs, der Vorsitzende des Kreisbauernverbands. Vor allem an den Preisen wird sich zeigen, ob es in diesem Jahr tatsächlich eine gute Ernte wird, sagt er. Die Voraussetzungen für eine gute Ernte an sich sind gegeben. „Die Feldkulturen stehen gut da“, sagt Markus Büttner vom Landesamt für Umwelt, Landwirtschaft und Geologie. Raps und Wintergetreide hätten Kälte und Frostnächte gut verkraftet und stünden prächtig. Und derzeit könnten die Witterungsbedingungen besser nicht sein.

zur Startseite