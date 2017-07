Schwere Tage am Golf Die Allianz der Katar-Gegner beschließt vorerst keine weiteren Sanktionen. Das Emirat will sich dem Druck aus Saudi-Arabien nicht beugen.

Noch keine Lösung in Sicht: Außenminister Sigmar Gabriel (l.) und Kuwaits Außenminister Scheich Sabah Al-Khaled Al-Hamad Al-Sabah sprachen am Mittwoch im Außenministerium in Kuwait-Stadt über die Katar-Krise. Bisher hat Kuwait erfolglos versucht, in dem Konflikt zu vermitteln. © dpa

In dem erbitterten Machtkampf am Golf gibt es vorerst keine weitere Eskalation. Obwohl Katar am Mittwoch das Ultimatum seiner regionalen Kontrahenten Saudi-Arabien, Bahrain, Vereinigte Arabische Emirate und Ägypten ohne substanzielle Zugeständnisse verstreichen ließ, beschlossen deren Außenminister in Kairo keine zusätzlichen Sanktionen. Man bedauere die „negative Antwort“ aus Doha, sagte Ägyptens Außenminister Sameh Shoukry und erklärte, das vor vier Wochen verhängte politische und wirtschaftliche Embargo werde nicht gelockert. Sein saudischer Amtskollege Adel al-Jubeir betonte, man behalte sich „zu gegebener Zeit“ weitere Schritte vor.

Katars Außenminister Mohammed bin Abdulrahman Al-Thani dagegen forderte von London aus erneut, die Krise im Dialog beizulegen und lehnte jede Bevormundung durch andere Staaten kategorisch ab. Außenminister Sigmar Gabriel, der nach Saudi-Arabien und Katar am Mittwoch auch Kuwait besuchte, äußerte die Hoffnung, „dass es gelingen kann, in den nächsten Wochen diesen Konflikt zumindest mal in geordnete Bahnen zu bekommen“.

Anfang Juni hatten die arabischen Boykottnationen in einer konzertierten Aktion ihren Luftraum für Qatar Airways gesperrt und keine Container mehr für Schiffe nach Doha verladen. Saudi-Arabien schloss den einzigen Grenzübergang zu Lande, den die gasreiche Halbinsel mit dem Festland besitzt. Alle Kataris wurden ausgewiesen, die eigenen Staatsbürger dürfen das verfemte Emirat nicht mehr betreten.

Betroffen von diesen drakonischen Schritten sind mehrere Tausend Familien, die Schiffskosten haben sich nach Angaben von Doha seither verzehnfacht. Als Reaktion kündigte das bedrängte Emirat an, seine Flüssiggasproduktion bis 2024 um 30 Prozent zu steigern.

Die Embargoallianz fordert in einem ultimativen 13-Punkte-Katalog, dass Katar die diplomatischen Beziehungen zu Iran herabstuft und den Handel einschränkt, die türkische Luftwaffenbasis schließt, den Sender Al-Dschasira abschaltet, seine Finanzierung für radikale Gruppen beendet und alle Funktionäre der Muslimbruderschaft ausweist. Katars Außenminister dagegen machte bereits einen Tag vor dem Ablauf des Ultimatums klar, dass sein Land sich dem Druck nicht beugen werde. „Die Liste ist unrealistisch und nicht praktikabel“, erklärte er. Den Boykottstaaten warf er vor, Katar zu diffamieren. Nach seiner Ansicht wollen diese vor allem den Sender Al-Dschasira zum Schweigen bringen.

Der Sender, der ein arabisches und ein englisches Programm ausstrahlt, hat eine der höchsten Einschaltquoten in der arabischen Welt. Dem englischen Programm bescheinigen Kritiker hohe journalistische Qualität, während das arabische Programm primär die politische Agenda der Muslimbrüder propagiert.

Beim Handel mit dem Iran spielte Katar unter den Golfstaaten bisher keine Hauptrolle. Der Löwenanteil des regionalen Warenverkehrs lief über Dubai und den Oman, auch für Produkte, die unter die internationalen Atomsanktionen fielen. Die Terrorfinanzierung durch reiche Geschäftsleute und religiöse Stiftungen geschieht nach Einschätzung westlicher Fahnder ebenfalls nicht allein über Katar, sondern auch über Kuwait und Saudi-Arabien. Die britische Regierung hält derzeit einen Bericht zurück, der den Einfluss und die Geldquellen von dschihadistischen Organisationen in Großbritannien untersucht hat. Die Studie war 2015 vom damaligen Premierminister David Cameron in Auftrag gegeben worden und enthüllt nach Informationen der BBC offenbar „unangenehme Details“ über die Rolle von Saudi-Arabien bei der Finanzierung radikaler Islamisten. Außenminister Gabriel hatte dem Königreich bereits vor anderthalb Jahren vorgeworfen, Extremismus zu exportieren.

„Aus Saudi-Arabien werden überall in der Welt wahabitische Moscheen finanziert. Aus diesen Gemeinden kommen in Deutschland viele islamistische Gefährder“, sagte der SPD-Politiker. Man sei zur Lösung der regionalen Konflikte zwar auf Saudi-Arabien angewiesen. „Wir müssen den Saudis aber zugleich klarmachen, dass die Zeit des Wegschauens vorbei ist.“

