Schwere Schlägerei am Hauptbahnhof

Ein unbekannter, maskierter Täter hat am Freitag ein Spielcasino auf der Schandauer Straße überfallen. Laut Polizei drang er gewaltsam über einen Hintereingang in das Gebäude ein, bedrohte einen 37-jährigen Mitarbeiter mit einer Pistole und forderte die Herausgabe von Geld.

Versuchter Wohnungseinbruch

Zeit: 29.12.2017, 10.45 Uhr; Ort: Rosenstraße

Ein Zeuge hat am Freitag zwei unbekannte Männer dabei beobachtet, wie sie sich an der Wohnungstür seines Nachbarn auf der Rosenstraße zu schaffen machten. Sie waren augenscheinlich dabei, in die Wohnung einzubrechen. Polizeibeamte stellten nach ihrem Eintreffen im Treppenhaus zwei Georgier als Tatverdächtige fest.

An der Wohnungstür waren deutliche Hebelspuren zu erkennen. In die Wohnung waren die Täter jedoch noch nicht gelangt. Die Polizisten stellten zudem fest, dass die Täter mit einem roten Pkw vor Ort waren. Am Fahrzeug waren Kennzeichentafeln angebracht, die nicht zu diesem PKW gehörten. Beide wurden einem Ermittlungsrichter vorgeführt. Dieser erließ Haftbefehl, so dass die Täter in eine JVA gebracht wurden.