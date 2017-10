Schwere Schäden im Meißner Tierpark Chef Heiko Drechsler geht von Schäden in einem Umfang von rund 3000 Euro aus. Er hofft, zum Reformationstag öffnen zu können.

Bald gibt es wieder Kängurus im Meißner Tierpark, kündigte Chef Heiko Drechsler an. © Claudia Hübschmann

Zerfetzte Zelte, beschädigte Gehwege, kaputte Bänke – Orkanböen haben am Wochenende im Meißner Tierpark gewütet. Chef Heiko Drechsler geht von Schäden in einem Umfang von rund 3 000 Euro aus. Am Montag hoffte er, nach den Aufräumarbeiten wenigstens ab Mittag zum Brückentag sowie zum Reformationstag öffnen zu können. Nach dem nass-kalten Wetter der vergangenen Wochen ist die Freizeiteinrichtung in Siebeneichen auf jeden Euro an Einnahmen angewiesen.

Gleichzeitig kündigte Drechsler an, in Kürze wieder Kängurus im Tierpark präsentieren zu wollen. Es gebe eine Vorababsprache mit dem Zittauer Tierparkchef Bernd Großer. Er hoffe, dass der Transfer zustande komme, so Drechsler. Nötig wird dieser Neuanfang nach einer Attacke durch ein Raubtier – womöglich einen Fuchs – im Dezember 2016. (SZ/pa)

