Schwere Hürden für Kreisteams

Handball-Sachsenpokal Männer. Im Viertelfinale um den Sachsenpokal sind aus dem Landkreis Bautzen nur noch die beiden Männerteams vom Radeberger SV und der SG HVO Cunewalde/Sohland dabei. Beide Mannschaften müssen am Sonntag auswärts ran. Der RSV spielt ab 13.30 Uhr bei der SG LVB Leipzig II und der HVO ab 17 Uhr beim HSV Weinböhla.

Nach drei ungeschlagenen Spielen in Folge könnte der Sachsenligist aus der Oberlausitz eigentlich entspannt in diese Partie gehen. Doch der Cunewalder Trainer Carsten John sagte vor dem Gastspiel beim Verbandsligisten Weinböhla: „Dieses Gefühl wollen wir gar nicht aufkommen lassen und haben dementsprechend trainiert. Gerade die Dienstags-Einheit hatte es in sich. Donnerstag haben wir uns mit Videosequenzen taktisch auf den Pokal-Kontrahenten eingestellt.“ Der Coach nimmt die Begegnung gegen die Schützlinge von Martin Kovar sehr ernst. Der Tscheche spielte auch schon eine Saison beim HVO. Gut möglich, dass er sich selbst einwechselt. (fs)

