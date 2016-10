Schwere Hürde für HC Rödertal Am Sonnabend erwartet der 1. FSV Mainz 05 Budenheim das Team von Trainer Karsten Moos.

Handball 2. Bundesliga Frauen. Nach der etwas unglücklichen und auch unnötigen Niederlage am letzten Wochenende im Heimspiel gegen den Bundesligaabsteiger Rosengarten-Buchholz wartet schon der nächste Brocken auf die Rödertalbienen. Nächster Gegner ist am Sonnabend ab 19.30 Uhr der Traditionsverein 1. FSV Mainz 05 Budenheim. Der Gang in die Hauptstadt von Rheinland-Pfalz wird alles andere als leicht. Mainz hat den Start in die Bundesligasaison total verpatzt und fand sich nach drei Spieltagen mit drei Niederlagen auf dem letzten Platz wieder.

FSV-Trainer Thomas Zeitz hatte aber auch eine schwierige Aufgabe zu bewältigen, musste er doch eine völlig neue Mannschaft aufbauen. Nach den Abgängen musste er gleich acht Neue in die Mannschaft integrieren. Trotzdem hatte man sich den Start ganz anders vorgestellt. Aber Zeitz gelang es, den Schalter umzulegen und nach der Niederlagenserie folgten drei Siege. Aktuell steht das Team, das im Mainzer Stadtteil Budenheim beheimatet ist, auf dem achten Tabellenplatz. Die Neuzugänge Anastasia Antonevich (HSG Pforzheim) und Andrea Bonk vom (1. FC Köln) sind neben der erfahrenen Claudia Schückler die Stützen der Mannschaft. Wer in Mainz erfolgreich sein will, muss dieses Trio ausschalten.

Viele technische Fehler

Chefcoach Karsten Moos war nach der Heimspielniederlage seiner Bienen gegen Aufstiegsaspirant Rosengarten-Buchholz enttäuscht. „Natürlich kann man gegen einen starken Gegner auch verlieren“, sagte Moos. „Verärgert bin ich darüber, wie wir uns präsentiert haben. Wir haben es nur phasenweise verstanden, unser Konzept umzusetzen und das reicht eben nicht. So viele technische Fehler darf man sich einfach nicht leisten, da waren wir in den letzten Spielen schon weiter.“

Im letzten Spieljahr konnte der HC Rödertal beide Partien knapp gewinnen. Nun sollte eine Niederlage das Team nicht aus der Bahn werfen. Immerhin belegen sie mit 8:2 Punkten Platz drei und den sollten sie auch in Mainz verteidigen. Bis auf Grete Neustadt, die den Einstieg in das Mannschaftstraining nochmals verschieben musste, hat Moos alle Spielerinnen an Bord. Um den nächsten Erfolg einzufahren, müssen alle an ihr Limit gehen und die taktischen Vorgaben umsetzen. (az)

