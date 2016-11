Schwere Brocken für den Stadtrat Dohnas Haushalt für 2017 ist fast fertig. Die Fusionsgespräche mit Müglitztal hingegen werden gerade erst vorbereitet.

Es gibt selten Sitzungen, in denen der Stadtrat über zwei so weitreichende Themen zu beraten hat. In Dohna ist das der Fall. Die beiden Themen sind der Haushalt für 2017 und die Prinzipien für die Fusionsgespräche mit Müglitztal. Letztere hat der Verwaltungsausschuss bereits empfohlen, in Müglitztal stehen sie in der übernächsten Woche auf der Tagesordnung – dort aber erst mal nichtöffentlich, sagt Bürgermeister Andreas Burkhardt (parteilos).

Eine paritätisch besetzte Arbeitsgruppe mit Vertretern beider Kommunen soll die Gespräche führen. Wann und wie sie enden – offen. „Ich wünsche mir, dass die Gruppe nicht nur im Verborgenen über die Modalitäten und Vorstellungen spricht, ich denke, die Bürger – auch die Dohnaer – haben ein Recht, über die Diskussion informiert und mit Sachverstand auch beteiligt zu werden“, sagt die Müglitztaler Gemeinderätin Ulrike Fischer (Heimatverein Maxen). Sie steht einer Fusion kritisch gegenüber und damit zu ihrem Wort aus dem Bürgermeisterwahlkampf voriges Jahr. Doch sie sagt auch: Gibt es eine Bürgerabstimmung, ist das Ergebnis zu akzeptieren. „Das ist in der Demokratie so.“ (SZ/sab)

Stadtrat, 9. November, 18.30 Uhr, Rathaus

