Schwere Aufgaben für die Männerteams Der HVH Kamenz und auch der HV Oberlausitz Cunewalde müssen auswärts antreten. Die RSV-Frauen haben Heimrecht.

Einem Trikot-Härtetest wird hier im Heimspiel gegen Döbeln der Kamenzer Hannes Maixner (rechts) unterzogen. Doch am Ende siegte der HVH im Dezember 2016 knapp mit 26:25. © Matthias Suchy

Handball. Theoretisch könnten die von Daniel Kästner trainierten Kamenzer Handballer am Sonnabend den Verbleib in der Sachsenliga endgültig klarmachen. Praktisch wird das ab 16 Uhr beim Tabellenzweiten HC Einheit Plauen aber eine fast unlösbare Aufgabe sein. Schon das Heimspiel gegen die Plauener – die mit vier Zählern Rückstand auf den HC Elbflorenz II als einziges Team noch in Reichweite von Platz eins sind – ging mit 27:30 in die Hose.

Doch selbst wenn die Lessingstädter keinen Punkt mitbringen aus Plauen, könnte der Sachsenligaplatz für 2017/18 nach diesem Spieltag schon sicher sein. Denn der Tabellenvorletzte HV Oberlausitz Cunewalde hat bereits fünf Zähler Rückstand auf die Kamenzer, die derzeit mit 17:21 Punkten Platz sieben belegen. Es sind nur noch sechs Zähler zu vergeben – und der HVO muss am Sonntag ab 17 Uhr bei der HSG Neudorf/Döbeln (8./16:22) antreten. Ein äußerst unbequemer Gegner für das Team von Trainer Carsten John. Aber immerhin hat die HSG in dieser Sachsenliga-Saison schon vier Heimspiele verloren.

Traditionell steigen in der Döbelner Stadtsporthalle Ende April die Endspiele der Männer und Frauen um den Sachsenpokal. Mit dabei ist dann auch Frauen-Pokalverteidiger Radeberger SV, der in der Sachsenliga mit 34:4 Punkten knapp vor der HSG Riesa/Oschatz führt (32:6). RSV-Trainer Sebastian Hartmann sagt vor dem Sonnabend-Heimspiel gegen den Tabellenvierten SV Plauen-Oberlosa: „Wenn wir es sportlich schaffen, werden wir das Abenteuer Mitteldeutsche Oberliga angehen. Die endgültige Meldung ist am 15. April. Bis dahin gibt es aber noch paar schwere Spiele zu bewältigen.“ Anwurf in der BSZ-Sporthalle ist am Sonnabend um 16 Uhr.

